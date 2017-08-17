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"İstihbarat kurumlarından arınmayan Cihad grupları..."

Asyanınsesi'ndeki habere göre; Suriye savaşı hakkında yayınladığı analizlerle tanınan Ahmed el Hamdan, cihat yanlısı grupların istihbarat birimleriyle çalışması hakkında kısa bir yazı yayınladı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 11:30
"İstihbarat kurumlarından arınmayan Cihad grupları..."

El Kaide lideri Dr. Eymen Ez Zevahiri’nin Keşmir cihadı ve Pakistan istihbaratı ISI hakkındaki eski bir konuşmasını alıntılayan Ahmed El Hamdan şunları belirtti:

“Şeyh Eymen Ez Zevahiri der ki:

(Burada bir gerçeğin altını çizmek isterim, Keşmir’in özgürleştirilmesi için yürütülen cihadın her şeyden önce kendisini Pakistan istihbarat kurumu ISI’dan özgürleştirmeli.

Çünkü müfsid Hükumetler, cihadı da ifsad ederler ve bu Hükumetler ‘büyük güçlerin’ isteklerine boyun eğerler. Hiçbir cihat, kendisini İslam düşmanlarının arzularından özgürleştirmedikçe asla başarılı olamaz.)

Hadis: ‘Mümin aynı delikten iki defa ısırılmaz.’

O halde kararları istihbarat kurumlarının kararlarına bağlı olan her cihat grubunun davsı kötürüm olmuştur.

Ve aynı şekilde kendisini istihbarat kurumlarının kıskacı ve kontrolünden özgürleştirmiş her grup doğru yöne doğru bir adım atmıştır.”

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 11:30
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