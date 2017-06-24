İstihbarat gemisi Boğazdan geçti
İstihbarat gemisine geniş güvenlik önlemleri altında sahil güvenlik, kıyı emniyeti kurtarma gemisi ve deniz polisi eşlik etti.24 Haziran 2017 Cumartesi 14:34
Rusya donanmasına ait istihbarat toplama gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.
Sabah saatlerinde boğazdan geçen "Kildin" adlı gemisine sahil güvenlik, kıyı emniyeti kurtarma gemisi ve deniz polisi eşlik etti.
Geminin ön bölümünde bulunan askerlerin silahlı bir şekilde nöbet tuttuğu görüldü.
Geminin Rusya'nın Suriye'nin Lazkiye kentindeki askeri liman üssüne gittiği tahmin ediliyor.