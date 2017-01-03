İstihbarat geldi harekete geçildi! Neredeyse herkes kullanıyor, yaptığınız anda…

Hükümet, kargo taşımacılığına yeni bir düzenleme getirdi. Getirilen yeni düzenlemeyle yasak madde göndermek isteyenlerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Söz konusu tedbirlerin kargo hizmetlerinin uyuşturucu ya da bomba taşınmasında kullanabileceğini öngören istihbarat birimleri ile yapılan çalışmalar neticesinde getirildiği öğrenildi. İstanbul'da işadamı Osman Kurdaş'a oğlu tarafından kargo paketiyle bırakılan bombalı saldırı sonrasında sistemdeki açık fark edilirken, bundan sonra haberleşme gönderileri hariç tüm kargo paketlerinin açılarak kontrol edilmesi kararlaştırıldı. Yeni uygulamayla kargo taşımacılığının terör ve uyuşturucu gibi yasadışı yöntemler için kullanılma olasılığının ortadan kaldırması amaçlıyor.

KİMLİK İBRAZI ZORUNLU

Sabah'ın haberine göre, yapılan yeni çalışma çerçevesinde bundan böyle posta gönderilerinin kabulü ve teslimi aşamasında gönderici ve alıcıdan kimlik ibraz etmesi talep edilecek. Kimlik ibraz etmeyen vatandaşların gönderilerini posta hizmeti sağlayan şirketler kabul veya karşı tarafa teslim etmeyecekler. Özellikle mahalle aralarında bulunan kargo firmalarında x-ray cihazı dahi bulunmadığı için kargolar gönderici tarafından paketlenerek firmaya teslim ediliyordu. X-ray cihazından geçirilmeyen paketlerin içerisinde ne olduğu bilinemiyordu. Bunun da önüne geçilmesi için mektup gibi haberleşme gönderileri hariç diğer bireysel gönderilerin gönderici huzurunda kontrol edilerek kabul edilmesi şartı getirildi. Kargo içeriği kargoyu gönderenin huzurunda yetkililer tarafından açılarak kontrol edilecek.

KAMERA SİSTEMİ KURULACAK

Posta kabul merkezlerine kamera sistemi kurulması da zorunlu hale getirildi. Ayrıca vatandaşın kargo firmaları hakkında bilgi sahibi olabilmesi için posta hizmetinde kullanılan araçlarda, işyerlerinde veya personelin kıyafetlerinde hizmet sağlayıcının markası veya logosunun olması da şart koşuldu.

EMNİYETLE ANLIK PAYLAŞILACAK

Kargo şirketleri, bu sayede taşınması yasak madde göndermek isteyenleri engelleyeceği gibi, olası bir şüpheli durumu da anında Emniyet birimleri ile paylaşacak. Şüpheli tavırları olanlar veya kimlik ibraz etmekten kaçınan kişilerin görüntüleri Emniyet ve istihbarat birimlerine verilecek.