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İstihbarat gece saldırı düzenledi..

Afgan İstihbarat Birimlerinin, Nangarhar'ın doğusunda ABD ile birlikte düzenlediği gece indirmesinde ikisi üniversite öğrencisi beş sivil yaşamını yitirdi.

21 Haziran 2017 Çarşamba 17:46
İstihbarat gece saldırı düzenledi..

Milli Güvenlik Müdürlüğü'ne bağlı Özel Kuvvetler tarafından yönetilen operasyon da 5 sivil daha Cani Hel ilçesinde tutuklandı. 

Vilayet Vali sözcüsü Ateyullah Hogyani, hedeflenen kitlenin sivil olup olmadığı belirlenmeden sürdürüldüğünü belirtti. Hogyani, olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığını sözlerine ekledi.

Yerel halktan alınan bilgilerde hedeflenen kitlenin bölgedeki tavuk çiftliklerinde çalışan sivillerin olduğu rapor edildi. 

Gece indirmeleri

Gece indirmelerinde sözde Taliban ve DEAŞ'in hedef alındığı belirtilirken genelde sivil kayıplarının yaşandığı gözler önüne seriliyor. Hükümet güçlerinin kendi halkına nasıl davranışlar sergilediği gece indirmelerinden açıkça anlaşılıyor.

Nangarhar'ın çeşitli bölgelerinde çatışmaların sürdüğü Tora Bora dağlarının DEAŞ'in ele geçirmesinin ardından Afgan kuvvetlerince DEAŞ'ten kontrol altına alındığı iddia edilmişti.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 17:46
  1. Milli Güvenlik Müdürlüğü
  2. Özel Kuvvetler
  3. DEAŞ
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