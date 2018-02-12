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İstihbarat daire başkanı değiştirildi

Sudan resmi haber ajansı SUNA, Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir’in istihbarat daire başkanı Muhammed Atta’yı görevinden uzaklaştırdığını duyurdu.

12 Şubat 2018 Pazartesi 15:54
İstihbarat daire başkanı değiştirildi

El Beşir Hükumeti, bir süredir gıda fiyatlarının artışı dolayısıyla sürdürülen protesto gösterileriyle karşı karşıya. Bürokratik gücüyle tanınan istihbarat başkanı Muhammed Atta’nın değiştirilmesi ülkede yeni bir sürecin başlangıcı olarak değerlendirilebilir.

SUNA haber ajansı, Ömer El Beşir’in Salah Abdullah Muhammed Salih’i Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Milli İstihbarat Teşkilatının ve Emniyet Biriminin NISS’in başına getirdiğini yazdı.

Resmi haber ajansı, gelişmeyle ilgili detay vermedi.

Muhammed Salih, daha önce de NISS’i yönetirken Ağustos 2009’da Muhammed Atta’yla değiştirilmişti. Atta’nın değiştirilişi ise Ocak ayında başlayan protestoların ardından geldi.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 15:54
  1. Muhammed Atta
  2. Muhammed Salih
  3. Ağustos 2009’
  4. NISS

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