İstihbarat alındı… Özel timler hemen o bölgeye indirildi! Karşılaşılan manzara…

Baykan İlçesi'ne bağlı Çevrimtepe Köyü kırsalından tespit edilen 3 teröriste yönelik hava harekatı ile birlikte Siirt Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada,



"Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Siirt İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan istihbarat faaliyeti ve müşterek operasyon sonucunda; Siirt Baykan Çevrimtepe Köyü kırsalında 3 kişilik bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiş olup, yapılan Hava Harekatıyla etkisiz hale getirilmiştir. Olay yerine Jandarma ve Polis Özel Hareket Timleri, Olay Yeri İnceleme Timi sevk edilmiş olup olay yerinde yapılan arazi arama ve tarama sonucunda, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 5 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet el bombası, 5 adet örgütsel doküman, 2 adet örgüt mensuplarına ait sırt çantası, 2 adet hücum yeleği, 2 adet şemsiye ve bol miktarda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.



Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarını, 7 Temmuz 2017 tarihinde Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey’e yapılan suikast girişimi ile 24 Temmuz 2017 tarihinde Baykan İlçesine bağlı Çukurca Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üst Çavuş Yakup Akdağ’ın şehit edilmesi olayının planlayıcı ve faili oldukları değerlendirilmektedir" denildi.