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İstifasını duyunca gözyaşlarını tutamadı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifası sırasında salonda bulunan Anket A.Ş.'nin Genel Müdürü Belma İlhan gözyaşlarını tutamadı.

28 Ekim 2017 Cumartesi 14:59
İstifasını duyunca gözyaşlarını tutamadı

Gökçek, "İstifamı Recep Tayyip Erdoğan istedi. Emir demiri keser. Başarısız olduğumuz düşündüğüm yorgun olduğum için değil sadece ülkemi lider ülke yapacağına inandığım Erdoğan'ın talebini yerine getiriyorum'' sözleriyle görevi bıraktığını açıkladı. Gökçek istifasını bu sözlerle açıklarken Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Anket A.Ş.'nin Genel Müdürü Belma İlhan da gözyaşlarını tutamadı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 14:59
  1. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek
  2. Anket A.Ş.'nin Genel Müdürü Belma İlhan
  • UgurUgur1 sa önce
    Melih başkan hakkını helal et.
  • Abdulmuttalib el-ArabiAbdulmuttalib el-Arabi1 sa önce
    bak sen! insanin kendi karisi bu kadar üzülmez yahu!derdi ne acaba?
  • Eşref ılgazEşref ılgaz1 sa önce
    Yahu siz insan değilmisiniz..
  • KocasolakKocasolak1 sa önce
    Tabi o şirkrtte başkanlık elden gitti, yeni gelen yeni şirkrt yeni başkan ister. Yerine grlecek llanın kapısında yatmaya başlamışlardır şimdiden, kimi gerçekten hak ettiği için kimide hak edemediği halde, bunları ayırtetmek çok kolay. Başkan bizzat hakim gibi araştıtıp hak için karar verirse olur, yok birilerine havale ederse iş bitti, o birilerinin sorumluluğu SAMİMİYETİ ile izale olunur.
  • cemaleddincemaleddin1 sa önce
    Belki güclü kadroyla Cumhurbaskanligi sisteminde beraber calisacak olabilirler (bu eski bel. baskanlari ile). Ve yeni belediye basknaida secimlere Kadar kendi performansini sergileyip kazanma umudu yüksek olur.
  • MuratMurat1 sa önce
    Teker teker gidiyolar.
  • HaydarHaydar1 sa önce
    Tayyibden sonra ikinci adam Melih Gökçek tir.
  • Durmak yok yola devamDurmak yok yola devam2 sa önce
    Babandan kaldı ankara melih çıktı yollara hayır çıkmasının sebebi soracAğım sana
  • KulAliKulAli2 sa önce
    Reis ! bir isaretin yeter, öl de ölelim !
  • AYDIN AYDIN 2 sa önce
    Helal olsun sana Sevgili Melih Gökçek.Sizi seviyoruz.Fedakarliginizin karsiliksiz kalacagina inanmiyorum.Türkiye'nin geleceginde mutlaka yeriniz olacaktir.Allah sizden razi olsun.
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