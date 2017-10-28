İstifasını duyunca gözyaşlarını tutamadı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifası sırasında salonda bulunan Anket A.Ş.'nin Genel Müdürü Belma İlhan gözyaşlarını tutamadı.28 Ekim 2017 Cumartesi 14:59
Gökçek, "İstifamı Recep Tayyip Erdoğan istedi. Emir demiri keser. Başarısız olduğumuz düşündüğüm yorgun olduğum için değil sadece ülkemi lider ülke yapacağına inandığım Erdoğan'ın talebini yerine getiriyorum'' sözleriyle görevi bıraktığını açıkladı. Gökçek istifasını bu sözlerle açıklarken Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Anket A.Ş.'nin Genel Müdürü Belma İlhan da gözyaşlarını tutamadı.
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Ugur1 sa önce Melih başkan hakkını helal et. Abdulmuttalib el-Arabi1 sa önce bak sen! insanin kendi karisi bu kadar üzülmez yahu!derdi ne acaba? Eşref ılgaz1 sa önce Yahu siz insan değilmisiniz.. Kocasolak1 sa önce Tabi o şirkrtte başkanlık elden gitti, yeni gelen yeni şirkrt yeni başkan ister. Yerine grlecek llanın kapısında yatmaya başlamışlardır şimdiden, kimi gerçekten hak ettiği için kimide hak edemediği halde, bunları ayırtetmek çok kolay. Başkan bizzat hakim gibi araştıtıp hak için karar verirse olur, yok birilerine havale ederse iş bitti, o birilerinin sorumluluğu SAMİMİYETİ ile izale olunur. cemaleddin1 sa önce Belki güclü kadroyla Cumhurbaskanligi sisteminde beraber calisacak olabilirler (bu eski bel. baskanlari ile). Ve yeni belediye basknaida secimlere Kadar kendi performansini sergileyip kazanma umudu yüksek olur. Murat1 sa önce Teker teker gidiyolar. Haydar1 sa önce Tayyibden sonra ikinci adam Melih Gökçek tir. Durmak yok yola devam2 sa önce Babandan kaldı ankara melih çıktı yollara hayır çıkmasının sebebi soracAğım sana KulAli2 sa önce Reis ! bir isaretin yeter, öl de ölelim ! AYDIN 2 sa önce Helal olsun sana Sevgili Melih Gökçek.Sizi seviyoruz.Fedakarliginizin karsiliksiz kalacagina inanmiyorum.Türkiye'nin geleceginde mutlaka yeriniz olacaktir.Allah sizden razi olsun.