İstifası müzik dünyasını karıştırmıştı! Şok gelişme
Yolsuzluk, hizipçilik ve adam kayırma iddialarıyla çalkalanan MESAM’da Orhan Gencebay'dan sonra beş üyenin daha yönetim kurulundan istifa edeceği iddia edildi.07 Şubat 2018 Çarşamba 09:24
Müzik dünyasında taşları yerinden oynatacak gelişme! Orhan Gencebay'ın "Şeffaf yönetim anlayışı şart!" diyerek başkanlıktan istifa etmesinin ardından yoğun tartışmaların olduğu MESAM'da şok bir gelişme yaşandı: 11 kişilik MESAM Yönetim Kurulu üyesinin beşi istifa kararı aldı.
İŞTE O ÜYELER
Orhan Gencebay, Fuat Güner, Suat Suna, Ahmet Selçuk İlkan ve Recep Ergül, mevcut yönetimle yollarını ayırma kararı aldı. Bu beş önemli ismin, bugün bir basın toplantısı yaparak kendilerini istifaya sürükleyen nedenleri açıklayacağı öğrenildi. Kaynak Hürriyet
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