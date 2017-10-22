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İstifaların ardından başkan Usta'dan flaş açıklama

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından yönetimde yaşanan istifaların ardından TRTSPOR'da konuştu.

22 Ekim 2017 Pazar 01:21
İstifaların ardından başkan Usta'dan flaş açıklama

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından yönetimde yaşanan istifaların ardından TRTSPOR'da yayınlanan Ersin Düzen'in sunduğu Stadyum’a konuştu.

İşte o açıklama:

"Hayırlı uğurlu olsun. Kendi bilecekleri iş. Kongre yapılmayacak ve seçim zamanına kadar mevcut başkan olarak devam edeceğim."

 

 

 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 01:21
  1. Trabzonspor
  2. Muharrem Usta
  3. Evkur Yeni Malatyaspor
  • trabzon lutrabzon lu16 sa önce
    Trabzonspor u daha ne kadar rezil etmeyi düşünüyorsunuz
  • Zülfikar HayberZülfikar Hayber1 gün önce
    Megaloman
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