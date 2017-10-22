İstifaların ardından başkan Usta'dan flaş açıklama
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından yönetimde yaşanan istifaların ardından TRTSPOR'da konuştu.22 Ekim 2017 Pazar 01:21
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından yönetimde yaşanan istifaların ardından TRTSPOR'da yayınlanan Ersin Düzen'in sunduğu Stadyum’a konuştu.
İşte o açıklama:
"Hayırlı uğurlu olsun. Kendi bilecekleri iş. Kongre yapılmayacak ve seçim zamanına kadar mevcut başkan olarak devam edeceğim."