İstifaların ardından başkan Usta'dan flaş açıklama

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından yönetimde yaşanan istifaların ardından TRTSPOR'da yayınlanan Ersin Düzen'in sunduğu Stadyum’a konuştu.

İşte o açıklama:

"Hayırlı uğurlu olsun. Kendi bilecekleri iş. Kongre yapılmayacak ve seçim zamanına kadar mevcut başkan olarak devam edeceğim."