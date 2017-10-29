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İstifa sonrası Barzani'den ilk açıklama

IKBY Başkanı Mesut Barzani istifasının ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.

29 Ekim 2017 Pazar 21:12
İstifa sonrası Barzani'den ilk açıklama

İstifasının ardından ilk kez açıklama yapan IKBY BaşkanI Mesud Barzani, Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinin ABD'nin gözleri önünde ve onların silahlarıyla IKBY'ye saldırdığını söyleyerek, “ABD buna neden sessiz kaldı?” diye sordu.

Barzani, “Kerkük için iyi bir hazırlık yapmıştık. Maalesef 16 Ekim gecesi bu büyük ihanet gerçekleşti. 16 Ekim gecesi, peşmerge ve halkımıza zehirli bir hançer sapladılar” dedi.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 21:12
  1. barzani abd
  2. barzani
  • Edip Edip1 dk önce
    Yıllarca abd Nato ve AB nin piyonu köpeğioldunuz. Dindasiniz komsunuz ve akrabaniz olan bizlerin kallesce pusulaLR kurarak kanını akittiniz. Sonuç. kallesler ordusu sizleri kullanır sonra peçete gibi burusturup atar. Sıra suriyedeki ahlaksız hain pyd de.
  • abdoabdo16 dk önce
    hala anlamıyormu bu geri zekalı. abd yolladı o teröriastleri sana saldırmaları için.
  • MustafaMustafa21 dk önce
    Yazık ümmet birliğinden koptum ve kaybettin
  • Alparslan1071Alparslan107122 dk önce
    Herkes kendine yakışanı yapar...Abd de Türkiye de Barzanide öyle yaptı...Abd kahpe.Türkiye yiğit.Barzani kahpenin kuklası.Geriye yediğin bokla kalakaldınsaftirik narsist....Saddam,Kaddafi nasıl yok edildiyse seninde sonun öyle olur demedik mi,beyinsiz kukla.....
  • İlkerİlker40 dk önce
    Abd seni kandırdı aptal sen de yedin. Artık abd ypg yi kullanacak tek başına
  • AhmetAhmet46 dk önce
    Uyan da balçığa gidelim Barzani. ABD hangi ülkenin hayrına bir faaliyette bulunmuştur? Sen ona fedakarlık yaptığın ölçüde sahiplenir gözükür. Senden fayda görmeyeceğini anladığı an fırlatır atar
  • Yunus 16Yunus 1654 dk önce
    Abd nin uşağı, Abd nin sömürüsü olmaya hazır. Birde bağımsızlık dan söz ediyor. Haçlı yüzyıllarca sömürmek için önünü açmaya çalıştı. Osmanlı nın torunları uyandı, oyun bozuldu. Barzani Yemek yediğin kaba ettin, beter ol.
  • İhyaİhya58 dk önce
    Sümüklü bir mendil gibi..
  • TurkmenTurkmen1 sa önce
    Abd nin ipiyle kuyuya inecek olursan boyle olur.bu abd hep bunlari satiyor.
  • SivaslıSivaslı1 sa önce
    Barzani noldu verdiler gazı verdiler gazı çekildiler kenarı akıllı olcanız
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