İstifa resmen açıklandı!

Dursun Özbek'in son dönemde göreve getirdiği Serdar Güzelaydın, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti.



Galatasaray Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;



Yönetim Kurulu Üyemiz Sn.Serdar Güzelaydın 23.01.2018 tarihi itibariyle, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulumuz istifa ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi kapsamında, yasal şartları haiz, yeni bir üye seçip ilk genel kurulun onayına sunacaktır.