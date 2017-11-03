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İstifa eden Başkan Cumhurbaşkanı’nı aradı… ‘Erdoğan’a not bıraktı’

Abdulkadir Selvi, istifa eden Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradığını söyledi.

03 Kasım 2017 Cuma 00:01
İstifa eden Başkan Cumhurbaşkanı’nı aradı… ‘Erdoğan’a not bıraktı’

Pazartesi günü, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Ahmet Edip Uğur'un, 'Yolsuzluğunuz yok, usulsüzlüğünüz yok, başarısızlığınız yok, FETÖ bağlantınız yok ama ailenize ve evinize kadar ulaşan tehditler, katlanacak bir durum olmanın ötesine geçmiştir' sözlerinin ardından Erdoğan Azerbaycan dönüşü gazetecilere açıklama yapmış ve "O türden bir tehdit varsa nereyi ya da hangi mercileri araması gerektiğini gayet iyi bilir. Bir tehdit varsa ilgili mercileri, gerekirse bizi pekâlâ arayabilirdi." demişti.

Ahmet Edip Uğur, Erdoğan'ın açıklamalarının ardından bugün Erdoğan'ı aradığı öğrenildi ve bir not bıraktığı öğrenildi. CNN Türk canlı yayınında yaşananları anlatan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Aradı bir not bıraktı. Bir irtibat kurma çabası oldu. Ama anladığım kadarıyla bir süredir bu girilen süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Ahmet Edip Uğur arasındaki iletişimde bir aksama, bir kopukluk yaşanmış." diye konuştu.

SELVİ, UĞUR İLE GÖRÜŞTÜ

Ahmet Edip Uğur ile konuşan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi şunları söyledi:

"Bugün Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa eden Ahmet Edip Uğurla görüştüm. Onun söylediği, Ahmet Edip Uğur Sayın Cumhurbaşkanı’nı, Azerbaycan dönüşü yaptığı açıklama doğrultusunda bugün aramış. Görüşmek için bir cevap bekliyordu. Kendisine aktarmak için. Aradı bir not bıraktı. Bir irtibat kurma çabası oldu. Ama anladığım kadarıyla bir süredir bu girilen süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Ahmet Edip Uğur arasındaki iletişimde bir aksama, bir kopukluk yaşanmış.

Tehdit konusunda istifa etmesi için bir siyasi baskı görmesi şeklinde. Yoksa ailesi ya da yakınlarının başka şekilde tehdit edilmesi değil, bir siyasi baskı görmeleri olabilir. Bu süreçlerde biraz durumlardan vazife çıkarıp, bunlarla ilgili yerel siyasette bir takım söylentiler çıkaranlar da oluyor.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Ahmet Edip Uğur'un tehdit edildiğine yönelik iddialar için şunları söylemişti:

"Sayın başkanın (istifa eden Ahmet Edip Uğur) tehdit edildiğine yönelik bize ulaşan herhangi bir bilgi yok. Ben o açıklamasından dolayı üzgünüm. Kendisi, siyasette bunca zaman tecrübesi olan, belediye başkanlığı yapan biri olarak, o türden bir tehdit varsa nereyi ya da hangi mercileri araması gerektiğini gayet iyi bilir. Bir tehdit varsa ilgili mercileri, gerekirse bizi pekâlâ arayabilirdi. Araması halinde de pekâlâ olayın üzerine gidilirdi. Biz de ima edildiği türden bir tehdit durumunda herhalde kendisini yalnız bırakacak değiliz. Bırakın Edip Bey’i, kim olursa olsun, birine o tür bir tehdit durumunda gerekli müdahale tabii ki yapılır."

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 00:01
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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