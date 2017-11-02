İstifa eden Balıkesir Belediye Başkanı iddia etmişti… Cumhurbaşkanı’ndan ‘Tehdit’ açıklaması

Hacı Yakışıklı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan gezisi dönüşünde uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye olarak gerek Suriye’de, gerekse Kuzey Irak’ta güvenliğimizi tehdit eden terör örgütlerine her an sınır ötesi harekat yapılabileceğini kaydetti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçakta gazetecilerin sorularına verdiği cevaplar:

¥ Siz AK Parti Genel Başkanı olarak, teşkilattaki metal yorgunluğu gerekçesiyle bazı değişiklikler yaptınız. Bürokrasi konusunda da ciddi şikâyetler var, bu noktada da bir takım adımlar atmayı düşünüyor musunuz?

- Bürokrasiye dediğiniz türden bir çeki düzen verebilmek, 657 ile bağlantılı bir konudur. Bu 657 var olduğu sürece, siz bürokraside arzu edilen türden köklü düzenlemeler yapamazsınız. Sadece birini bir yerden alır başka bir yere koyabilirsiniz. O da köklü bir düzenleme anlamına gelmez. Gerçek manada bir düzenleme, 657’nin tepeden tırnağa değiştirilmesiyle mümkün olabilir. O da tabii ki anayasa değişikliği yetkisi yapabilecek güçte olmakla mümkündür.. Temenni ederim ki parlamentoda anayasa değişikliğini yapacak güce sahip oluruz. O vakit bu yönde gerekli adımları atabiliriz.

¥ YÖK’le yapılan bir anlaşmadan söz ettiniz. Yanlış anımsamıyorsam, Azerbaycan’da FETÖ’yle ilintili bir üniversite vardı; onu bilahare bir Azerbaycan kurumu devraldı. Azerbaycan’da FETÖ yapılanmasıyla mücadele açısından genel tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Azerbaycan bu konuda son derece duyarlı. Örneğin Kafkas Üniversitesi’nde eski kadroların hepsi derhal görevden uzaklaştırıldı, onların yerine yeni bir yönetim kadrosu getirildi. Üstelik bunu, Maarif Vakfı’nın henüz tam anlamda faaliyete geçmediği dönemde yaptılar. Şu anda, Maarif Vakfı ile Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığı tam bir dayanışma içinde çalışıyorlar. Azerbaycan’da ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı’na ait son derece başarılı, itibarlı bir lise var. Bu lise TİKA tarafından restore edildi, gayet güzel konuma getirildi. Bu ziyaretimiz esnasında eşim o liseyi ziyaret etti. Kalite itibariyle, vasıf itibariyle şu anda Azerbaycan okulları arasında mezun ettikleri öğrencilerin nitelikleri açısından büyük kabul görüyor. Derece yapan bir okul. Öğrenci sayısının artırılması meselesi vardı. Öğrenci sayısını 100’ün üzerine çıkarma talepleri olmuş. Bunu başkanla konuştuk. Bizim açımızdan engel yok dediler, teşvik ederiz dediler.

BALIKESİR ESKİ BELEDİYE BAŞKANI UĞUR’UN TEHDİT İDDİASI!

¥ Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı istifa ederken, ailesiyle birlikte tehdit aldığını iddia etti. Bu konuda değerlendirmenizi alabilir miyiz?

- Sayın Başkanın tehdit edildiğine yönelik bize ulaşan herhangi bir bilgi yok. Ben o açıklamasından dolayı üzgünüm. Kendisi, siyasette bunca zaman tecrübesi olan, belediye başkanlığı yapan biri olarak, o türden bir tehdit varsa nereyi ya da hangi mercileri araması gerektiğini gayet iyi bilir. Bir tehdit varsa ilgili mercileri, gerekirse bizi pekala arayabilirdi. Araması halinde de pekala olayın üzerine gidilirdi. Bizler ima edildiği türden bir tehdit durumunda herhalde kendisini yalnız bırakacak değiliz. Bırakın Edip Bey’i, kim olursa olsun, birine o tür bir tehdit durumunda gerekli müdahale tabii ki yapılır.

BAŞKA BELEDİYE BAŞKANLARININ İSTİFALARI İSTENECEK Mİ?

¥ Başka belediye başkanlarının da istifalarının istenilebileceği yönünde iddialar gündeme geliyor. Mesela Antalya ya da başka belediyelerde değişiklik olur mu?

- AK Parti olarak biz, kendimizi 2019 Mart’ına nasıl hazırlanacağımızı planlıyoruz. Attığımız adımlar, bu plan çerçevesinde değerlendirilmeli. Diğer siyasi partiler, onların belediye başkanları, benim sorunum değil. Diğer siyasi partiler bu noktada bir sorun, bir sıkıntı görmüyor; bu şekilde devam etmeyi düşünüyor olabilirler. Ama bu sorunlu belediyelere, hukuki anlamda, yargı anlamında herhangi bir müdahale olmayacağı anlamına da gelmez. Neticede hiçbir belediye başkanı layüsel değildir.

SINIR KAPILARININ DURUMU VE BÖLGEDE OPERASYON İHTİMALİ

¥ PKK ile mücadele açısından, Sincar’ın durumu ne olacak? İran, Irak ve Türkiye’nin ortak plan dahilinde hareket edebileceklerinden söz ediliyor. Bunun bir kurumsal yapıya, bir tür Sadabad Paktı’na dönüşmesi gündeme gelebilir mi? PKK’ya karşı ortak operasyon yapılabilir mi?

- Biz Irak’ın toprak bütünlüğüne önem veriyoruz. Irak, İran, Türkiye olarak bu hususlarda üçlü görüşmelerimiz sürüyor. İbadi’nin Türkiye ziyaretinde de konuştuk bu hususları.

Görüşmeler ve ziyaret akabinde, Halil İbrahim Sınır Kapısı’nın Peşmerge tarafından Irak merkezi yönetimine teslim işlemleri başlatıldı. Bu işlem birkaç günde anca tamamlanır. Bölücü terörle mücadele açısından Sincar meselesi bizler için elbette önemli. Bölgede bizim için önemli bir konu da Telafer’deki Türkmen kardeşlerimizin yerlerine yerleşmelerinin sağlanmasıdır. Telafer’de 400 binin üzerinde Türkmen var, bunların yarısı Şii yarısı Sünni. Gayemiz Türkmen kardeşlerimizin Telafer’de kendi topraklarına yerleşmelerini sağlamak. Bu gerçekleştiğinde, inşallah tam bir dayanışma içinde, Sünni-Şii ayrımcılığı da ortadan kalkmış olacak. Ayrıca Musul açısından Ninova Muhafızları’nın çok büyük önem arz ettiklerini düşünüyoruz. Irak’ın kuzeyinde Barzani’nin 1 Kasım’da görev teslim etmesi akabinde nasıl bir sürecin başlayacağını hep birlikte göreceğiz. Görüyorsunuz İspanya’daki gelişmeler ortada. Orada neler olduğunu görüyorsunuz. Orada o işin başındaki kişi İspanya’dan kaçıyor. Gittiği yer neresi? Belçika...

PYD GÜNEYDEN AKDENİZ’E ULAŞIR MI?

¥ PYD, Deyrezzor’u adeta törenle teslim aldı. El Cezire’deki uzman, DEAŞ’ın elindeki toprakları devretmesi halinde PYD’nin Akdeniz’e ulaşacağını savunuyor. Ne dersiniz?

- Deyrezzor’dan Akdeniz’e ulaşabilmeleri için kuzeyi kullanmaları lazım. Kuzeyi kullanmaları da bizim onlara yol vermemiz halinde olabilir ki, bu da mümkün değil. Güneyde karşılarında rejim ve de Rusya var. Onlara ne rejim yol verir, ne Rusya yol verir. Şu anda rejim ABD ile uyum içinde değil ki. DEAŞ’ın oradaki yerleri, Deyrezzor’un olduğu yerler, petrolün en fazla olduğu yerler. Oralar kolay kolay kaptırılmak istenmez.

YERLİ OTOMOBİL

¥ Yerli otomobil start alıyor ne dersiniz?

- Perşembe günü yerli oto ile ilgili lansmanı Külliye’deki kongre merkezimizde yapacağız. Bu konu ile ilgili gerek TOBB, gerek Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığımız çalışmalar yaptılar. Neticede sektördeki en önemli beş kuruluşumuzun bir araya gelmeleriyle, inşallah biz de kendi elektrikli otomobilimizi üretir konuma geleceğiz. Bu beş marka firmamız bu işe el atmış durumda. Lansmanını Perşembe günü yapacağız.

SCHRÖDER’in iddiaları çok çirkin

¥ Büyükada tahliyeleri konusunda Schröder’in arabulucu olduğu iddiası var, doğru mu?

- Schröder, ta şansölye olduğu dönemden beri benim gayet iyi görüştüğüm, dayanışma içinde olduğum bir dostumdur. Zaten kendisiyle görüştüğüm biridir. Ama görüştüğümüzde, iddianın aksine o tür bir meseleyi görüşmedik. Biz Türkiye-Almanya ilişkilerini, iki ülke arasındaki ilişkilerin nasıl daha uyumlu bir sürece gireceğini, bunun için nasıl ne şekilde mesafe alınabileceğini görüştük. Ama birkaç köşe yazarının, tutup o görüşmeyi, yargıyla alakalı bir süreci etkilemeye yönelik bir teşebbüs gibi sunması hiç yakışık almamıştır. Bunlar herhalde gaipten haber alıyorlar. Eski dostumla yaptığım bir görüşme hakkında yalan yanlış şeyler ileri sürülmesi çok çirkindir. Türkiye bir hukuk devletidir. Yargı, davalarla ilgili, itirazlar dahil her hususu kendisi değerlendirir ve hukukun gereğini yapar. Ama bir görüşme hakkında birilerinin yalan yanlış şeyler söylemesi, aslı astarı olmayan şeyler yazılması, kabul edilebilir bir şey değildir.

CHP’LİLERİN HAKARETLERİ...

¥ CHP’den size yönelik ağır açıklamalar oldu, bunlarla ilgili soruşturma açıldı. Nasıl değerlendirirsiniz?

- Tekirdağ’da bir belediye başkanının bir terbiyesizlik yapmasıyla başlayan süreci kastediyorsunuz muhtemelen. Eh, genel başkanlarından geri kalacak halleri yok. Keşke bizi o tür hakaretlere cevap vermeye mecbur etmeseniz... Normalde, bir Cumhurbaşkanına o tür hakaretler olduğunda, o partinin genel başkanının müdahale etmesi gerekir. Ama bu yapılmayınca, genel başkan da farklı davranmayınca ister istemez konu yargıya intikal ediyor. Avukatlarım da şahsım da, bu tür insanlara, “İstediğiniz hakareti yapmaya devam edin” diyemeyiz. Hukuk çerçevesinde hukuki haklarımı sonuna kadar kullanırım.