Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İstifa eden AK Partili başkan hastaneye kaldırıldı

AK Parti Aydın İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini dün sosyal medyadan duyuran Ahmet Ertürk, kalp spazmı geçirince hastaneye kaldırıldı. Ertürk, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

01 Şubat 2018 Perşembe 14:00
İstifa eden AK Partili başkan hastaneye kaldırıldı

22 ve 23. dönem AK Parti Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk, sosyal medyadaki sayfasından dün yaptığı paylaşımla il başkanlığından istifa ettiğini açıkladı. AK Parti ilçe başkanlıklarının kongrelerinin tamamlanmasını beklemeden istifasını duyuran eski milletvekili Ertürk, paylaşımında, "Sağlık sebeplerim nedeniyle görevlendirilmiş olduğum il başkanlığından ayrılıyorum. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim" dedi.

Bu istifanın ardından Aydın’daki AK Parti ilçe kongrelerinin de ertelendiği duyuruldu.

Didim’de programı olan Ahmet Ertürk ise dün Nazilli’deki evine dönerken yolda fenalaştı. Yanındakilerin Söke’deki özel bir hastaneye götürdüğü Ertürk’ün, kalp spazmı geçirdiği öğrenildi. Sağlık durumu iyi olan Ertürk, tedavisi sonrası taburcu edildi.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 14:00
  1. Ahmet Ertürk
  2. AK Parti
  3. AK Parti istifa
  4. Ahmet Ertürk istifa
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstifa eden AK Partili isim hastaneye kaldırıldı
    1. İstifa eden AK Partili isim hastaneye..
    2. Süper Lig ekibinde ilginç gelişme!..
    3. Rus uçakları yine sivil katliam yaptı!
    4. İstanbul'daki feci kazanın görüntüleri..
    5. Diriliş Ertuğrul'un yeni çekim yeri..
    6. Erdoğan'dan 54 milletvekiliyle kritik..
    7. Rıza Çalımbay: Taraftar istedi diye..
    8. Fikret Orman: Bizim yönettiğimiz..
    9. Harekâtın 13. gününde TSK'dan yeni..
    10. Herkese para var yerlilere yok!
    11. Türk gemisi Karadeniz'de yan yattı! 12..
    12. Beşiktaş kiralık gönderdi! İlk maçında..
    13. Galatasaray'da son dakikada Dany krizi!
    14. ABD askerleri İncirlik'te bayrak yaktı!
    15. Tüm dünya peşine düştü! Türk..
    16. İstanbul rekor kırdı! 129 ülkeyi solladı
    17. Sıcak gelişme! Yeni başkan Fikret..
    18. İstanbul'da operasyon! Çok sayıda..
    19. Hürriyet yalan haberde çığır açtı!..
    20. ABD panikledi! Pentagon'dan dikkat..
    Yunanistan fena kaşınıyor! Bu bayrağı takarak geldiler
    Yunanistan fena kaşınıyor! Bu bayrağı takarak geldiler
    CHP çalkalanıyor: Artık kafamızı dışarı bile çıkarmıyoruz
    CHP çalkalanıyor: Artık kafamızı dışarı bile çıkarmıyoruz
    Türkiye'ye çağrı yaptı: Sakın bu tuzağa düşmeyin!
    Türkiye'ye çağrı yaptı: Sakın bu tuzağa düşmeyin!
    Barzani yönetiminden küstah 'Zeytin Dalı' kararı!
    Barzani yönetiminden küstah 'Zeytin Dalı' kararı!
    Öcalan'ın sözde anıtının altından bakın ne çıktı
    Öcalan'ın sözde anıtının altından bakın ne çıktı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.02.2018
    İsrail helikopteri düştü! Öyle bir sebebi var ki
    İsrail helikopteri düştü! Öyle bir sebebi var ki
    Rusya'ya karşı kurulmuştu, şimdi bakın ne oluyor
    Rusya'ya karşı kurulmuştu, şimdi bakın ne oluyor