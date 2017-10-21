İstifa edeceği konuşulan Melih Gökçek maç seyrederken görüldü
İstifa edeceği konuşulan Melih Gökçek, Osmanlıspor ile Karabükspor arasında oynanan maçı tribünden takip ederek çay içti.21 Ekim 2017 Cumartesi 14:55
Süper Lig’in 9. haftasında Osmanlıspor ile Kardemir Karabükspor, Osmanlı Stadı’nda karşılaştı. Karşılaşmayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de izledi.
OĞLUYLA BİRLİKTE MAÇ İZLEDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifasını istediği ve tüm baskılara rağmen direnmeye çalışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Osmanlıspor ile Kardemir Karabükspor arasında Ankara'da oynanan karşılaşmayı oğlu Ahmet Gökçek'le birlikte tribünden takip etti.
Dikkatli bir şekilde maçı takip eden Melih Gökçek, aynı zamanda çayını içti.
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Babür 351 gün önce Yapılan bence bir darbedir. Seçilen bir belediye başkanı ancak aday olmayarak yada seçilmeyerek görevden alınır. Metal yorgunluğu sadece bu belediye başkanlarındamı var.. Vekillerde, bakanlarda hatta başbakanda bile olabilir. Seçimle gelen ancak seçimle gitmelidir. Gerisi hikaye.. Hoca1 gün önce Tanımadığın ben ile ilgili, yağcısın demişsin...Peki öyle değilsem, hiç de alakam yok ise:Öbür alemde bana attığın bu incitici cevabın hesabını verebilir misin kardeş... Osmanlı14531 gün önce Anlaşıldı yağcısın. Kalbine sor bakım seviyormu ben sevmiyorum elimde değil Rabbim sevsirmiyor. "Herkes" fetö münafığına evliya derken ben 15 sene öncesinden başlayarak reddiye yayınlıyordum. Bir tane gezetesini almış değilim. Vakit gazetesi alırdım o zamanlar. Allah samimi olanları aldırmıyor sevdirmiyor. Melih Gökçek bedbahtın biridir. Sağlam kaldırımları asfaltları sök sök tak tak yaptırandır.İşci kıyımcısıdır. Yağcıdır. Fetö ye parsel parsel yer verendir. Daha sayayımmı ? Velhasıl nursuz sıfatı ile sevimsiz itici biridir. Devlet büyüğümün neden bunu aday gösterdiğine gelince onu açıklamım adam olanlar bilir. Biz vicdanlı ferasetli yüreklerde ve devlet aklında sırdır Oğuzsoylu 1 gün önce Yahu kardeşim, niye istifaya zorluyorsunuz, gelecek seçimde aday göstermezsiniz olur biter, bikere benim tanıdığım Melih bey egerki istifa ederse, gelecek seçimde kesin Bağımsız Aday olur hem kendisi hem Ak Parti seçimi kaybeder, CHP aradan sıyrılır yani bizim bir birimize düşmemiz , Ömür boyu iktidara gelmeyecek parti seçimi kazanır. Hoca1 gün önce Seversiniz sevmezsiniz,Melih Gökçek hep aynı tarafta kalmıştır.Rüzgara göre yer değiştirmemiştir.En çok karşı çıkanlar radikal sol guruplardır.Yerden yere vururken bunu da düşünün.Yiğidi öldürün, hakkını da verin vesselam... Osmanlı14531 gün önce Ben bu adama! değil Tayyip Beye istinaden verdim oyumu. Yalnız bu şahıs bir daha aday olsun kesinlikle vermem. Yeter artık alsım evlatlarını girsin parsellere parsel parsel yer baksın. ALİ KİREÇ1 gün önce istifa edilecekse hemen edilsin edilmiyecekse edilmiyecek densin. memleketin okadar derdi varken bunlarımı tartışıp duracağız. Ali1 gün önce Teknik direktör olacak sanırım Sunni1 gün önce Beyaztv. nide alda git Erkam1 gün önce Fesat yayan beyaz tv ile, futbol kulubuyle, ozel zevklerini tatmin eden, devletin imkanlariyla kendisine yillar yilibir derebeylik kurmus olan melih gokceki artik gormek istemiyoruz