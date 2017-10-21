İstifa edeceği konuşulan Melih Gökçek maç seyrederken görüldü

Süper Lig’in 9. haftasında Osmanlıspor ile Kardemir Karabükspor, Osmanlı Stadı’nda karşılaştı. Karşılaşmayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de izledi.

OĞLUYLA BİRLİKTE MAÇ İZLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifasını istediği ve tüm baskılara rağmen direnmeye çalışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Osmanlıspor ile Kardemir Karabükspor arasında Ankara'da oynanan karşılaşmayı oğlu Ahmet Gökçek'le birlikte tribünden takip etti.

Dikkatli bir şekilde maçı takip eden Melih Gökçek, aynı zamanda çayını içti.