İstenilen, Gazze'nin direnişten vazgeçmesi!

İslami Direniş Hareketi Hamas'ın eski lideri Halid Meşal önemli açıklamalarda bulundu.

Görevini İsmail Heniyye'ye devredişinin ardından ilk kez bir topluluğa hitap eden Meşal, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki En-Nuseyrat Kampı'nda düzenlediği etkinliğe telekonferansla katıldı.

Meşal, Katar ile Körfez ülkeleri arasındaki krize ilişkin olarak Arap ve Körfez ülkelerinin birliğinin Hamas'ın yararına olduğunu söyledi. Meşal konuşmasında Katar'ın Filistin davasına verdiği büyük desteği hatırlatırken Gazze halkının direnişinden de özgüyle bahsetti.

Gazze halkının yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Meşal, Gazze'nin boyun eğmesini ve ablukanın kaldırılması karşılığında direniş kimliğinden vazgeçmesinin istendiğini bildirdi.

Meşal, Gazze halkına seslenerek, "İlkelerinizden taviz vermeden ablukayı kıracağınıza inanıyoruz" dedi.