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İstenilen, Gazze'nin direnişten vazgeçmesi!

Hamas hareketinin eski lideri Halid Meşal, Hamas'ın Gazze'de düzenlediği bir etkinliğe telekonferansla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

29 Haziran 2017 Perşembe 06:28
İstenilen, Gazze'nin direnişten vazgeçmesi!
İslami Direniş Hareketi Hamas'ın eski lideri Halid Meşal önemli açıklamalarda bulundu.
 
Görevini İsmail Heniyye'ye devredişinin ardından ilk kez bir topluluğa hitap eden Meşal, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki En-Nuseyrat Kampı'nda düzenlediği etkinliğe telekonferansla katıldı.
 
Meşal, Katar ile Körfez ülkeleri arasındaki krize ilişkin olarak Arap ve Körfez ülkelerinin birliğinin Hamas'ın yararına olduğunu söyledi.  Meşal konuşmasında Katar'ın Filistin davasına verdiği büyük desteği hatırlatırken Gazze halkının direnişinden de özgüyle bahsetti.
 
Gazze halkının yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Meşal, Gazze'nin boyun eğmesini  ve ablukanın kaldırılması karşılığında direniş kimliğinden vazgeçmesinin istendiğini bildirdi.
 
Meşal, Gazze halkına seslenerek, "İlkelerinizden taviz vermeden ablukayı kıracağınıza inanıyoruz" dedi.
 
Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 06:28
  1. İstenilen
  2. Gazze'nin direnişten vazgeçmesi
  3. İslami Direniş Hareketi Hamas'ın eski lideri Halid Meşal
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