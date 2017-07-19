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İşten çıkarıldı, dehşet saçtı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkarıldığı iş yerine gelerek eski patronu ile tartışan kişi pompalı tüfekle dehşet saçtı. Fırında rastgele etrafa ateş açan kişi eski patronunu öldürdü, 2 çalışan ağır yaralandı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 21:09
İşten çıkarıldı, dehşet saçtı

Olay, Numune Mahallesi 187 Sokak üzerinde bulunan bir fırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce çalıştığı ve alacağı bulunduğu iddiasıyla fırına gelen bir kişi pompalı tüfekle eski işyerine ateş açtı.

Açılan ateş sonucu fırın sahibi Mehmet Yorgun (39), çalışanlar Hakan K. ve Sinan K. çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri üç yaralıyı İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.

Fırında çalışan işçiler burada ameliyata alınırken durumu ağır olan fırın sahibi Mehmet Yorgun sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis saldırganı kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakalayarak göz altına aldı.  


 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 21:09
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