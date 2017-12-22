İşten çıkarılan garson dehşet saçtı! 'Tümünü öldürmeyi kafasına koymuş...'

Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi'ndeki 607 Sokak'taki restoranda çalışan ve iki gün önce işten çıkarılan 26 yaşındaki Saddam Korkmaz, pompalı tüfekle iş yeri sahibi Gani Kocabaş'ı (50), restoran çalışanı Şenol Öztaş'ı (47) ve gıda mühendisi olarak çalışan Gizem Ege'yi (30) öldürdü. Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, "Diğer çalışanlar bu sırada saklanıyor. Onları da belli ki öldürecek. Tamamen tümünü imha etmeyi kafasına koymuş bir cinnet hali görüntüsü var" dedi.

Korkmaz, restorandaki diğer çalışanları bulamayınca aynı silahla intihar etti. Restoranın mutfak kısmında çalışanların ise kurtulmak için restoranın buzhanesine sığındıkları öğrenildi. Beş yıldır restoranda çalışan Korkmaz'ın, iki gün önce de işten çıkarıldığı, cinayeti de bu nedenle işlediği belirlendi. Olay yerine gelen hayatını kaybedenlerin yakınları ise fenalık geçirdi. Olay yerinde inceleme yapan Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın tam bir cinnet hali olduğunu söyledi.

Şahsın iki gün önce işten çıkarılması gerekçesiyle patronuyla tartıştığını aktaran Uzunkaya, şunları kaydetti:

'HERKESİ ÖLDÜRMEYİ KAFASINA KOYMUŞ'

"Bugün de saat 10.30 gibi olay mahalline geliyor. Elinde pompalı tüfeği hırkasıyla sarmış, saklamış. Kayıtlarda, görüntülerde çok net görülüyor. İş yeri sahibini yanına yaklaşırken farkına varmadan, arkasından kafasına ateş ediyor. Onu öldürdükten sonra koşarak bodrum kata iniyor. Mutfakta çalışanlardan bir diğer şahsın hemen aynı şekilde başına ateş ediyor. Diğer bir çalışan gıda mühendisi bir bayanla boğuşma oluyor bayana da ateş edip öldürüyor. Diğer çalışanlar bu sırada saklanıyor. Onları da belli ki öldürecek. Tamamen tümünü imha etmeyi kafasına koymuş bir cinnet hali görüntüsü var. Onlar saklanınca bu sefer kendisi başına ateş etmek suretiyle intihar ediyor."

Korkmaz hakkında terör örgütü PKK'ya üyelikten Muş'ta 2011'de işlem yapıldığını ifade eden Uzunkaya, ailelere başsağlığı ve sabır dilediğini bildirdi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler, adli tıp morguna götürüldü.