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İşten çıkarılan garson dehşet saçtı! 'Tümünü öldürmeyi kafasına koymuş...'

Konyaaltı ilçesinde işten çıkarılan restoran çalışanı bir kişi, eski patronu ve 2 garsonu pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti

22 Aralık 2017 Cuma 13:19
İşten çıkarılan garson dehşet saçtı! 'Tümünü öldürmeyi kafasına koymuş...'

Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi'ndeki 607 Sokak'taki restoranda çalışan ve iki gün önce işten çıkarılan 26 yaşındaki Saddam Korkmaz, pompalı tüfekle iş yeri sahibi Gani Kocabaş'ı (50), restoran çalışanı Şenol Öztaş'ı (47) ve gıda mühendisi olarak çalışan Gizem Ege'yi (30) öldürdü. Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, "Diğer çalışanlar bu sırada saklanıyor. Onları da belli ki öldürecek. Tamamen tümünü imha etmeyi kafasına koymuş bir cinnet hali görüntüsü var" dedi.

Korkmaz, restorandaki diğer çalışanları bulamayınca aynı silahla intihar etti. Restoranın mutfak kısmında çalışanların ise kurtulmak için restoranın buzhanesine sığındıkları öğrenildi. Beş yıldır restoranda çalışan Korkmaz'ın, iki gün önce de işten çıkarıldığı, cinayeti de bu nedenle işlediği belirlendi. Olay yerine gelen hayatını kaybedenlerin yakınları ise fenalık geçirdi. Olay yerinde inceleme yapan Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın tam bir cinnet hali olduğunu söyledi.

Şahsın iki gün önce işten çıkarılması gerekçesiyle patronuyla tartıştığını aktaran Uzunkaya, şunları kaydetti:

 'HERKESİ ÖLDÜRMEYİ KAFASINA KOYMUŞ' 

"Bugün de saat 10.30 gibi olay mahalline geliyor. Elinde pompalı tüfeği hırkasıyla sarmış, saklamış. Kayıtlarda, görüntülerde çok net görülüyor. İş yeri sahibini yanına yaklaşırken farkına varmadan, arkasından kafasına ateş ediyor. Onu öldürdükten sonra koşarak bodrum kata iniyor. Mutfakta çalışanlardan bir diğer şahsın hemen aynı şekilde başına ateş ediyor. Diğer bir çalışan gıda mühendisi bir bayanla boğuşma oluyor bayana da ateş edip öldürüyor. Diğer çalışanlar bu sırada saklanıyor. Onları da belli ki öldürecek. Tamamen tümünü imha etmeyi kafasına koymuş bir cinnet hali görüntüsü var. Onlar saklanınca bu sefer kendisi başına ateş etmek suretiyle intihar ediyor."

Korkmaz hakkında terör örgütü PKK'ya üyelikten Muş'ta 2011'de işlem yapıldığını ifade eden Uzunkaya, ailelere başsağlığı ve sabır dilediğini bildirdi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler, adli tıp morguna götürüldü.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 13:19
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • ramazan özramazan öz1 gün önce
    kimbilir adamı nasıl delirtiler
  • YAZIK YAZIK 1 gün önce
    KANUN özellikle özel sektörde işten çıkarmaları engellicek hükümler taşımıyor ;buda bu tür cinnetlere yol açıyor;tazminatsızhaksız hukuksuz çıkarılan şahıs sokakta kalıncabunalıma girip çılgınlık yapıyor;hem hayatları alıyor hem hayatı kararıyor ,tam bir trajedi !herkes hakkını hukuk nezdİnde aramaktan vazgeçmemeli mücadele etmeli!ŞİDDETİNGETİRİSİ MÜMKÜN OLMUYOR!
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