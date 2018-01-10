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'İstediğiniz kadar silahınız olsun o yoksa...'

Bakan Fakıbaba, gıdanın önemine dikkat çekerek, "O kadar önemli ki ve şuna inanarak söylüyorum; '20-25 yıl sonra silah mı gıda mı? Gıda, gıda, gıda." dedi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 14:54
'İstediğiniz kadar silahınız olsun o yoksa...'

Gelecekte en önemli mesleklerin veteriner hekimlik, ziraat mühendisliği, teknikerlik ve teknisyenlik olacağını söyleyen Bakan Fakıbaba, "O kadar önemli ki ve şuna inanarak söylüyorum; 20-25 yıl sonra silah mı gıda mı? Gıda, gıda, gıda. İstediğiniz kadar silahınız olsun ama gıda ile her işi halledeceksiniz. Gıdanız olduğu müddetçe gelişmiş ülkeler olacaksanız. Bu nedenle ki ziraat fakülteleri ve veteriner fakülteleri, Türkiye'nin tarımsal faaliyetlerini üst düzeyde yönlendirecek olan ziraat mühendisleri ve veteriner hekimlerinin yetiştirilmesi için oluşturuluşmuş önemli öğretim kurumlarıdır. Çok şanslısınız genç arkadaşlar, bu okullardan mezun olmak, ziraat mühendisi, veteriner hekim olmak o kadar önemli bir olay ki inanın şu anda farkında olmayabilirsiniz ama 15 yıl sonra diyeceksiniz ki 'Bir bakanımız vardı böyle diyordu ama pek fazla adama inanamıyorduk gerçekten haklıymış'. En muteber mesleklerin başında ziraat mühendisi ve veteriner hekim arkadaşlarımız geleceklerdir" diye konuştu.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 14:54
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