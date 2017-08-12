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İşte yüzlerce kuzunun aynı anda annelerine kavuştuğu an!

Kuzuların aynı anda annelerine kavuştuğu anlar kameraya böyle yansıdı...

12 Ağustos 2017 Cumartesi 17:58
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 17:58
  1. Kuzular ve anneleri
  2. ana ve kuzuların buluşması
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