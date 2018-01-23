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İşte YPG'nin gerçek yüzü! ÖSO savaşçılarının cesetlerini...

Geçen yıl terör örgütü YPG, Halep'in kuzeyindeki çatışmalarda öldürdüğü ÖSO mensubu savaşçıları bir TIR'ın arkasında Afrin caddelerinde dolaştırarak teşhir etmişti.

23 Ocak 2018 Salı 09:48
Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 09:48
  1. Afrin
  • kemalkemal14 dk önce
    Şimdi hesap zamanııııı... Vereceğiz ayarı gardaşş... Keser döner sap döner hesabı...
  • FikriFikri30 dk önce
    Sıra biz de. Lakin sizin teşhir edilebilecek bir cesediniz bile olmayacak. Malum jetlerimizin ve obüslerimizin vurduğu yerden yek beden çıkmanız mümkün olmayacak iki ayaklı itler.
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