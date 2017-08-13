İşte yerli su firmalarının tam listesi!

Türkiye’de bölgesel ve ulusal olarak faaliyet gösteren su firmalarının listesi derlendi. 266 adet su firması ismi bizi şaşırttı. Bu kadar çok su firması mı varmış demekten kendimizi alamadık. İşte o uzun liste;

Abant

Adaqua

Adranos

Akar Pınar

Akasya

Akçapınar

Akçat

Akdamla

Akdoruk

Akpınar

Alaçam

Aladağ

Alka Madran

Allıpınar

Alps

Altınpınar

Anzersu

Aqualife

Aqua-net

Ardağ Madran

Aroma Ömer Duruk

Arsu

Assu

Asya

Atlantis

Ayazma

Ayba Su

Ayder

Ayranöz

Ayransu

Ayrı Dağı Badempınarı Bademli Su

Aysu

Aytaç

Aytaç Sun

Ayvatlar Su

Ayvaz

Badem

Bağcı

Bahçe Ayran Su

Bahçepınar

Başpınar

Baykal Natural

Baytaş Cansu

Baytaş Nida

Belkaya

Berrak Düdüklü 2006

Beyazpınar

Beys

Beysu

Beyza Taşdelen

Bilgesu

Billur Su Dallıca

Binbaşıpınarı

Binpınar

Bitas

Bozdağ Nil Madran

Buzada

Buzdağı

Cankız

Ceysu

Çamlıbel Nural

Çamlıbeldeki Gözeler

Çamoluk

Çataltepe

Çenesuyu

Çınar

Çiçeksu

Çilek Su

Çobançeşme

Çobanpınar

Çubuklu

Dafne

Dağdelen

Damak

Desni Palandöken

Dinçsu

Direkli

Doğa Naturela

Doğasun

Doyum

Edk Lara

Efemsu

Egesu

Elmacık

Elmas

Elvin

Emirdağ

Eralsu

Erek

Ericek

Erimez Kardağ

Erpınar

Esensu Özayran

Esin

Fatsu

Fındık

Florist

Fuska

Gappınar

Gecek

Gem Ulusu

Genç

Gökçedağ Ayransu

Gülşen

Gümüş

Gümüşpınar

Günay

Güneşsu

Gürpınar

Güvenpınar

Güzelpınar

Hamidiye

Hamidiye Burgaz

Hamidiye Şifa

Harmankaya

Has Üneş

Hazar Vox Nida

Hazarpınarı

Haznedar

Hekim Su

Hisar

Hünkar

Istranca

Işık

Işılgan

İdeal

İmren Su

İncisu

İpekpınar

İrem

İvriz

İzmir

Javsu

Kabalak

Kalabak

Kalinda

Kaltun Madran

Kar

Karacakaya

Karamandere Ulupınar

Kardan

Kardelen

Karlıca

Karlık Madran

Kartepe Billur Su

Kavacık

Kay

Kayla

Kazdağı

Kemer

Kervansaray

Kestane

Kevser

Kırkpınar

Kızılcahamam Altın

Kızılcahamam Javsu

Kızılcık

Kızılcık Madran

Kızıldağ

Kirazlı Şelale

Kirazlıyayla

Kocapınar

Koçbey Aqua

Korusu

Kovanpınar

Kristal

Kumsu

Kuvars

Labranda

Lacivert

Ladik Akdağ

Lido

Lidya

Madran

Mavidağ

Mayyi

Mega Su

Megaş Aqua Billur

Megaş Aqua Turka

Merih

Minella

Mispak

Munzur

Murat Su

Nazlı

Niksar

Nisa

Nuh Su

Oskar

Ovacık

Özkayışdağ

Özkaynak

Özlempınarı

Özpınar

Özsu Şaşal

Pan

Paşapınar

Pınar Madran

Pınar Yaşam Pınarım

Pirsu

Polat Galle

Pürsu

Reina

Reşadiye

Revan

Rioba

Sade Life

Safir

Sağlık

Saka

Salihli Frida

Sandras

Saneta

Sapanca Canpınar

Sapanca Durusu

Saray

Sardes

Sardunya

Sarp

Seğmenler Çeşmesi

Selen

Serap

Serhat Su

Serinhisar

Sersu

Sır Su

Sırmakeş

Silopi Doruk

Sisma

Su Küpü

Suda Damla

Sude

Sultan

Sunmercan

Süral

Şarlak

Şeker Su

Şerefiye

Şırlan

Taşkesti

Taşpınar

Tekir

Topçam Madran

Total

Tuana

Tunç Berrak

Türk Kızılayı

Türkmensu

Uzungöl

Üççamlar

Üçpınar

Vadi

Vakıf Karakulak

Vakıf Taşdelen

Yakacık Taşeren

Yalçınpınar

Yalı

Yaman Labranda

Yamanlar Cansu

Yaşar Pelit

Yensu

Yeşilkaya

Yıldız

Yuvacık

Zambak

Zeybek Madran