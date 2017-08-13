İşte yerli su firmalarının tam listesi!
Ülkemizde bölgesel ve ulusal olarak faaliyet gösteren su markaları derlendi...13 Ağustos 2017 Pazar 01:44
Türkiye’de bölgesel ve ulusal olarak faaliyet gösteren su firmalarının listesi derlendi. 266 adet su firması ismi bizi şaşırttı. Bu kadar çok su firması mı varmış demekten kendimizi alamadık. İşte o uzun liste;
Abant
Adaqua
Adranos
Akar Pınar
Akasya
Akçapınar
Akçat
Akdamla
Akdoruk
Akpınar
Alaçam
Aladağ
Alka Madran
Allıpınar
Alps
Altınpınar
Anzersu
Aqualife
Aqua-net
Ardağ Madran
Aroma Ömer Duruk
Arsu
Assu
Asya
Atlantis
Ayazma
Ayba Su
Ayder
Ayranöz
Ayransu
Ayrı Dağı Badempınarı Bademli Su
Aysu
Aytaç
Aytaç Sun
Ayvatlar Su
Ayvaz
Badem
Bağcı
Bahçe Ayran Su
Bahçepınar
Başpınar
Baykal Natural
Baytaş Cansu
Baytaş Nida
Belkaya
Berrak Düdüklü 2006
Beyazpınar
Beys
Beysu
Beyza Taşdelen
Bilgesu
Billur Su Dallıca
Binbaşıpınarı
Binpınar
Bitas
Bozdağ Nil Madran
Buzada
Buzdağı
Cankız
Ceysu
Çamlıbel Nural
Çamlıbeldeki Gözeler
Çamoluk
Çataltepe
Çenesuyu
Çınar
Çiçeksu
Çilek Su
Çobançeşme
Çobanpınar
Çubuklu
Dafne
Dağdelen
Damak
Desni Palandöken
Dinçsu
Direkli
Doğa Naturela
Doğasun
Doyum
Edk Lara
Efemsu
Egesu
Elmacık
Elmas
Elvin
Emirdağ
Eralsu
Erek
Ericek
Erimez Kardağ
Erpınar
Esensu Özayran
Esin
Fatsu
Fındık
Florist
Fuska
Gappınar
Gecek
Gem Ulusu
Genç
Gökçedağ Ayransu
Gülşen
Gümüş
Gümüşpınar
Günay
Güneşsu
Gürpınar
Güvenpınar
Güzelpınar
Hamidiye
Hamidiye Burgaz
Hamidiye Şifa
Harmankaya
Has Üneş
Hazar Vox Nida
Hazarpınarı
Haznedar
Hekim Su
Hisar
Hünkar
Istranca
Işık
Işılgan
İdeal
İmren Su
İncisu
İpekpınar
İrem
İvriz
İzmir
Javsu
Kabalak
Kalabak
Kalinda
Kaltun Madran
Kar
Karacakaya
Karamandere Ulupınar
Kardan
Kardelen
Karlıca
Karlık Madran
Kartepe Billur Su
Kavacık
Kay
Kayla
Kazdağı
Kemer
Kervansaray
Kestane
Kevser
Kırkpınar
Kızılcahamam Altın
Kızılcahamam Javsu
Kızılcık
Kızılcık Madran
Kızıldağ
Kirazlı Şelale
Kirazlıyayla
Kocapınar
Koçbey Aqua
Korusu
Kovanpınar
Kristal
Kumsu
Kuvars
Labranda
Lacivert
Ladik Akdağ
Lido
Lidya
Madran
Mavidağ
Mayyi
Mega Su
Megaş Aqua Billur
Megaş Aqua Turka
Merih
Minella
Mispak
Munzur
Murat Su
Nazlı
Niksar
Nisa
Nuh Su
Oskar
Ovacık
Özkayışdağ
Özkaynak
Özlempınarı
Özpınar
Özsu Şaşal
Pan
Paşapınar
Pınar Madran
Pınar Yaşam Pınarım
Pirsu
Polat Galle
Pürsu
Reina
Reşadiye
Revan
Rioba
Sade Life
Safir
Sağlık
Saka
Salihli Frida
Sandras
Saneta
Sapanca Canpınar
Sapanca Durusu
Saray
Sardes
Sardunya
Sarp
Seğmenler Çeşmesi
Selen
Serap
Serhat Su
Serinhisar
Sersu
Sır Su
Sırmakeş
Silopi Doruk
Sisma
Su Küpü
Suda Damla
Sude
Sultan
Sunmercan
Süral
Şarlak
Şeker Su
Şerefiye
Şırlan
Taşkesti
Taşpınar
Tekir
Topçam Madran
Total
Tuana
Tunç Berrak
Türk Kızılayı
Türkmensu
Uzungöl
Üççamlar
Üçpınar
Vadi
Vakıf Karakulak
Vakıf Taşdelen
Yakacık Taşeren
Yalçınpınar
Yalı
Yaman Labranda
Yamanlar Cansu
Yaşar Pelit
Yensu
Yeşilkaya
Yıldız
Yuvacık
Zambak
Zeybek Madran