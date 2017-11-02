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İşte yeni nesil pasaportlar

Sahtekarlığa karşı daha güvenli hale getirilen yeni nesil pasaportların görüntüsü ortaya çıktı.

02 Kasım 2017 Perşembe 12:29
İşte yeni nesil pasaportlar

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğünce verilen pasaportlarda değişikliğe gidilecek. İnkjet (mürekkep püskürtmeli) baskılı ve kişisel bilgilerin yer aldığı çiplerin arka kapakta yer aldığı mevcut pasaportlar, değiştirilerek şahsi bilgilerin olduğu sayfa, yeni TC kimlik kartlarında olduğu gibi polikarbon malzemeden yapılacak. Pasaport sahibinin bilgileri, polikarbonun üzerine lazerle yazılacak ve çipler de aynı sayfada yer alacak. 

Polikarbon malzemeden imal edilecek yeni nesil pasaportlar, mevcut pasaportlara göre, daha dayanıklı ve uzun ömürlü olacak. 

Avrupa Birliği Vize Serbestliği kriterlerinden Yüksek Güvenlik Unsuru (Genişletilmiş Erişim Kontrolü) özelliğini de destekleyen yeni pasaportlar, sahteciliğe karşı daha güvenli olacak, Avrupa Birliği Vize Serbesti uygulandığında değiştirilmesine gerek kalmayacak.  Birden fazla güvenlik katmanının bulunduğu yeni nesil pasaportlarda, vize ve giriş-çıkış damgasının uygulandığı diğer 38 sayfada, Türkiye'nin değişik tarihi ve turistik yerlerinin imajları da yer alacak. 

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 12:29
  1. Emniyet Genel Müdürlüğü
  2. İçişleri Bakanlığı
  3. yeni pasaportlar
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