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İşte yeni Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın yaptığı kritik toplantıdan kabine değişikliği çıktı. Yapılan revizyonda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Ahmet Eşref Fakıbaba gatirildi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 14:34
İşte yeni Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir?

Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir?

Ahmet Eşref Fakıbaba, 16 Aralık 1951 tarihinde Birecik'de doğdu. Birecik Lisesini başarıyla tamamlayıp, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı ve 1975 yılında mezun oldu. 1982 yılında İstanbul Taksim İlkyardım Hastanesinde genel cerrahi uzmanlığını tamamladı. Aynı yıl Iğdır Devlet Hastanesinde göreve başladı. 2 yıl Başhekimlik yaptıktan sonra 1984 yılında Birecik Devlet Hastanesine geçiş yaptı. 1992 yılında Şanlıurfa SSK Hastanesine tayin oldu. 1994-2004 yılları arasında 11 yıllık Başhekimlik hizmetinin ardından 28 Mart 2004 tarihindeki seçimlerde AK Parti'den belediye başkanlığına aday oldu ve kazandı. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde ise bağımsız aday oldu ve yine kazandı. Fakıbaba daha sonra Saadet Partisi'ne katılmış ancak Numan Kurtulmuş'un partiden ayrılışıyla istifa etti. Evli ve 3 çocuk babası. 2009'da bağımsız olarak girdiği yerel seçimlerinde 77.997 oy alarak (yüzde 44) Şanlıurfa büyükşehir belediye başkanı seçildi. 22 Ocak 2013'te, halen belediye başkanlığı görevini devam ettirirken, Ak Parti'ye katıldı. TBMM'den geçen Büyükşehir Yasası'ndan sonra büyükşehir olan Şanlıurfa'nın belediye başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti Grup Toplantısı'nda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti rozetini takmasıyla AK Parti'ye geçti.

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 14:34
  1. Ahmet Eşref Fakıbaba
  2. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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