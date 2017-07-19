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İşte yeni Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak kimdir?

Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım Beştepe'de bir araya geldi. Binali Yıldırım, görüşme sonrası açıklama yaparak kabine değişikliklerini duyurdu. Yapılan açıklamada Akif Çağatay Kılıç'ın yerine Osman Aşkın Bak geldi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 14:24
İşte yeni Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak kimdir?

Başbakan Binali Yıldırım, 2017 yılı yeni Bakanlar Kurulu'nu açıkladı.

AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak Gençlik ve Spor Bakanı oldu. Peki Osman aşkın Bak kimdir?

OSMAN AŞKIN BAK

11 Ekim 1966’da İstanbul Üsküdar'da doğdu. Aslen Rize Pazar Derinsu köyündendir. Baba adı Muhittin, anne adı Fatma'dır. İTÜ Makine Fakültesi’ni bitirdi. Nottingham Üniversitesi İşletme Yönetimi ve Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisansını, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği programında doktorasını yaptı. Özel sektörde üst düzey yönetici olarak çalıştı. DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk-İran İş Konseyi Yürütme Kurulu üyesi olarak görev yaptı. İTO meclis üyeliğine seçildi. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak ders verdi. Kasımpaşa Spor Kulübü genel sekreterliği, İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetim kurulu üyeliği, TFF Genel Kurul delegeliği, Profesyonel Kurul ve Dış İlişkiler Kurulu üyeliği, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü genel sekreterliği, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü. 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan genel seçimde İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçildi. 24. dönemde NATO Parlamenter Asamblesi Sonbahar Genel Kurulu esnasında Bilim ve Teknoloji Komitesi Enerji ve Çevre Güvenliği Alt Komite Raportörlüğü’ne seçildi. TBMM Dışişleri Komisyonu sözcüsü ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyesidir. Çok iyi derecede İngilizce, orta 

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 14:24
  1. osman aşkın bak
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