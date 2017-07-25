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İşte yayınlandığında İsrail'i çıldırtan sahneler!

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 2010 yılında yayınlanan bölümlerinden kısa bir kesit. Siyonist İsrail'in Mescid-i Aksa'da Müslümanları katlettiği şu günlerde bu sahneler sosyal medyada tekrar tekrar izleniyor...

25 Temmuz 2017 Salı 13:00
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 13:00
  1. İsrail'i çıldırtan sahneler
  2. Kurtlar Vadisi Pusu
  3. İsrail Başkonsolosluğu baskını
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