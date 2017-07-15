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Wesley Sneijder Sampdoria yolunda

Galatasaray ile yolları resmen ayrılan Wesley Sneijder, Serie A ekibi Sampdoria'ya transfer oluyor.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 12:18
Wesley Sneijder Sampdoria yolunda

Amerika Ulusal Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden LA Galaxy'nin de gündemindeki Wesley Sneijder'in, İtalya Serie A temsilcisi Sampdoria'ya daha yakın olduğu ortaya çıktı. Çizme basınına da yansıyan haberde Hollandalı oyuncunun yüksek seviyede futbol oynamak istediği için Sampdoria'nın teklifine daha sıcak baktığı belirtildi.

Sneijder'in menajeri Guido Albers de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Hollandalı oyuncunun Sampdoria'ya daha sıcak baktığını ''Wesley Sampdoria'yı istiyor. Şu an diğer opsiyonlara göre ilk tercihi Sampdoria'' sözleriyle dile getirmişti.

Galatasaray, geçtiğimiz gün Wesley Sneijder ile yolların ayrıldığını açıkladı. İşte Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama...

''Profesyonel futbolcumuz Wesley Sneijder ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Futbolcu 2017-2018 sezonunda garanti ücreti olan 4.500.000 Euro'dan feragat etmiştir. Ayrıca futbolcu önümüzdeki 3 yıl süre içerisinde Türkiye'de başka bir futbol kulübüne transfer olması durumunda şirketimize 20.000.000 Euro tazminat ödeyecektir.''

Sporx

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 12:18
  1. Galatasaray
  2. Wesley Sneijder
  3. Amerika Ulusal Futbol Ligi
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