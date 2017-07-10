İşte Wayne Rooney'in yeni takımı

Ve beklenen transfer gerçekleşti! İngiltere Premier Lig takımı Everton, eski futbolcusu Wayne Rooney'yi Manchester United'dan kadrosuna kattığını resmen açıkladı.



13 yıl sonra yuvaya döndü



31 yaşındaki hücum oyuncusu, 13 yıl aranın ardından Maviler'e döndü. Kırmızı-Şeytanlar, Rooney'yi 2004 senesinde 25 milyon Pound karşılığında renklerine bağlamıştı.



Kazanmadığı kupa kalmadı



Efsane İngiliz futbolcu, United ile Premier Lig'de 5, Community Shield'da 4, Lig Kupası'nda 3 kez mutlu sona ulaşırken, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Federasyon Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı birer kez kaldırma başarısı gösterdi.

16 yaşında sahne almıştı



Altyapısından yetiştiği Everton ile ilk Premier Lig maçına 16 yaşındayken çıkan Rooney, geçirdiği iki sezon boyunca 77 resmi karşılaşmada boy göstermiş ve 17 defa rakip fileleri havalandırmıştı.



'Büyük başarılar yaşayacağız'



İlk açıklamasını kulübün internet sitesine yapan deneyimli oyuncu, "Everton'a yalnızca tuttuğum veya yetiştiğim takım olduğu için dönmüyorum. Yeniden buradayım, çünkü bu kulübün yeniden büyük başarılar yaşayacağını düşünüyorum ve ben de bunun bir parçası olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Manchester United ise Rooney'nin ayrılığı için duygusal bir paylaşımda bulundu. United, yıldız futbolcunun ayrılık haberini, #BirEfsaneyeVeda etiketiyle paylaşırken, kulübün sitesindeki haberde "Wayne Rooney 13 yıl sonra yeniden Everton'a katılıyor. Herkes adına teşekkürler Wayne" ifadelerine yer verildi.