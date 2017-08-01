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İşte uzaylı PKK'lı!

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı. Ağar’ın paylaştığı videoda alüminyum folyoya sarılmış PKK'lı terörist ve onun yanında folyonun nasıl kullanılması gerektiğini anlatan başka bir terörist yer alıyor.

01 Ağustos 2017 Salı 12:47

Facebook hesabından yayınladığı videoya kısa süre içerisinde çok sayıda kullanıcıdan yorum gelirken, Ağar görüntüyü, “Operasyonlarda yakalanan yüzlerce m2'lik alüminyum folyonun nedeni: PKK'nın termal tespite karşı geliştirmeye çalıştığı taktik. Sonuç: YPG'li, DSG'li PKK'lıdan sonra UZAYLI PKK'lı... Elinde M-16'sı ile”notu ile paylaştı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 12:47
  1. Facebook
  2. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar
  • MustafaMustafa26 dk önce
    Kendi akılları olmadığı için birisi akıl vermiştirbusefer ölüme böyle gitsinler herhalde (bizim)beyaz Kürtler akıl etmiştir
  • sukrusukru43 dk önce
    Hiç yakışmamış.Çiçekli entariler daha çok yakışıyor bunlara.
  • ayay1 sa önce
    senden önceki leri kulandıkları gibi senide kulanacaklaristediğin dağda mangalyapmamı dedilerbirgüün sen vesenin gibiler mangaolacaksınız ey mal tarihte nekadar geriye gidersen okadar ileriyi görürsün
  • vatanimvatanim1 sa önce
    Bu yolun sonu yok. Ne yaparsaniz yapin nafile!
  • mm1 sa önce
    Bu pkkköpekleri neye bürünürse bürünsün türk askeri bulur gebertir bu vatan haini köpekleri
Bugünkü Akit

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