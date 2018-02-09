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Ünlü YouTuber Yusuf Aktaş (Reynmen) El Bab'ta!
Ünlü sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 72 şehit vererek ÖSO ile birlikte geçtiğimiz yıl terörden temizlediği Suriye'nin El Bab şehrine gitti ve oradaki atmosferi görüntüledi. İşte kameraya yansıyanlar...
09 Şubat 2018 Cuma 22:41
Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 22:41
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