İşte uçuktan kurtulabilmek için doğal yöntem

Uçuk herpes virüsünün vücuda girmesiyle yer edinen bir hastalıktır. İş toplantıları, aile ziyaretleri ve diğer şenlikli etkinliklerde katılmak eğlenceli olabilir ancak hastayken bu durum pek eğlenceli bir hale gelmez. Halka açık bir alanda uçuğun diğer insanlara geçme olasılığı artar. Neyse ki, esansiyel yağlar ile uçuğu kontrol altına almak artık daha kolay.

Papatya

Sakinleştirici etkisi olan papatya herpes virüsüne karşı da güçlü bir ilaçtır. Yapılan bir araştırmada, papatya esansiyel yağı virüslere karşı korumak için kullanılır.

Karanfil

Karanfilleri kim sevmez ki? Bu baharat sadece harika lezzetler yapmak için kullanılmıyor. Bir araştırmada araştırmacılar, karanfil esansiyel yağı, topikal ağrıyı hafifletmek için benzokain kadar etkili olduğunu keşfettiler. Karanfil uçuk ağrısı için mükemmel bir sonuç.

Çay ağacı

Çay ağacı yağı herpes virüsüne karşı antiviral aktivite gösteriyor. Dudakta oluşan uçuklar için iyi bir çözüm kaynağı olan çay ağacı yağını denemelisiniz.

Melisa yağı

Limon balsamı olarak da bilinen Melisa yağı güçlü bir antiviraldir. Melisa yağı, ortak ilaçlara cevap vermeyen herpes virüslerine karşı etki gösterdi. Limon balsamı veya Melisa adı altında satılan ürünlerin birçoğu neredeyse aynı kokuludur. Ancak antiviral aktivitesi yoktur. Yani, melisa yağ pahalıdır.

Kekik

Yapılan bir araştırmada, hemen hemen herkesin en sevdiği antimikrobiyal yağın kekik yağı olunduğu bulundu. Herpes virüsüne karşı hafif antiviral aktivite gösterdiğini keşfedilen bu yağ çok umut verici gelmiyor olabilir, ancak herpes virüsünü hızla uyuşturur.

Lavanta

Lavanta yağı, uçuklar ve şişlikler için en etkili seçeneklerden birisidir. Araştırmalara göre, lavanta yağının hem analjezik hem de anti-inflamatuar bileşiklere sahip olduğu gösterilmiştir.