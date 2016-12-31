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İşte tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın cezaevi pozu

Edirne F tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ailesi ile yaptığı açık görüşte çekilen fotoğrafı, Twitter'da paylaşıldı.

İşte tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın cezaevi pozu
Eklenme: 31 Aralık 2016, 09:21
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturma kapsamında 4 Kasım günü tutuklanarak Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 7 Aralık günü ailesi ile açık görüşte bir araya geldi.

AVUKATI PAYLAŞTI

Demirtaş'ı ziyaret eden annesi Şadiye ve Babası Tahir Demirtaş ile çekilmiş bir fotoğrafı, bugün avukatı Muharrem Erbey tarafından Twitter'da paylaşıldı. Fotoğrafın, Demirtaş'ın cezaevinden çektirdiği ilk fotoğraf olduğu belirtildi.

Fotoğrafta anne ve babasının arasında görülen Demirtaş'ın objektife bakarak gülümsediği görülüyor

 
EtiketlerDiyarbakır Cumhuriyet BaşsavcılığıSelahattin Demirtaş
HABER YORUMLARI
600

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Sakaryalı

İdam idam idam zorumuza gidiyor bunları gülerken görmek

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1461

Vay şetefsiz hain, demek söz ile uslanmayanın hakkı kötektir atasözü ne akli sözmüş. UlanAna kadar. İnş hiç uslanmaz.

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zemir

Ermeni

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Vanli

Bu Şerefsizi içerde besleyeceginize asin gitsin. Gayet mutlu görünüyor ..

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Levent 15

Bu mutluluğun ömür boyu oralarda devam etsin. Bak siz olmayınca millette rahatladı.

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