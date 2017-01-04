İşte Türkiye'nin en soğuk ilçesi!

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Yüksek basıncın etkisi atlında olan Doğu Anadolu Bölgesi’nden dondurucu soğuklar gitmek bilmiyor. Ağır kış koşulları ve soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Termometreler dün gece Ardahan’ın Göle ilçesinde sıfırın altında 34.8 dereceye kadar düştü.

Kars Harakani Havalimanı bölgesinde sıfırın altında 32.3 dereceye kadar düşen sıcaklıklar, yine sıfırın altında olmak üzere Kars merkezde 31.1, Erzurum’un Horasan ilçesinde 30.8, Ardahan’da 30.4, Erzurum’da 22.8, Ağrı’da 15.8, Muş’ta 10.7, Iğdır’da 9.2 ve Erzincan’da 8.2 derece oldu. Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğü uzmanları, mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonu beklenen karla birlikte artacağını bildirdi.

Göle, karakışta her yıl rekorlar kıran Ardahan’a 45 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 38 metre yükseklikte bir ilçe. Ardahan ormanlarının yüzde 65’ini topraklarında barındırdığı için ‘Yeşil Göle’ diye tanınıyor.

Duvar bile buz tuttu

Muş’ta ise bir evde su borusunun patlaması sonucu duvarlar dahi buz tuttu. Aşırı soğuklar nedeniyle polis ve askerlerin nöbet saatleri de 2 saate düşürüldü. Yolda hareket halindeki araçların akaryakıtları donarak sürücülerin zor anlar yaşadığı belirtildi. Akarsular, nehirler, çeşmeler soğuktan donarken binaların duvarlarında buz sarkıtları oluşmaya başladı. Muş’un kış mevsiminde en şiddetli soğuklarının Aralık ve Ocak aylarında olduğunu söyleyen Faruk Dede, sanayideki işyerlerinin yüzde doksan esnafın soğuktan işyerlerini kapadıklarını söyledi.