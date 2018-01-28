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İşte Türkiye'nin en olaysız ili

2017 yılında Bireysel silahlanma ile ilgili tüm Türkiye'de çeşitli olaylar yaşanırken tek olay olmayan şehir Karadeniz'den Bayburt olarak kayda geçti.

28 Ocak 2018 Pazar 23:31
İşte Türkiye'nin en olaysız ili

Ajans Press, 2017 yılına ait bireysel silahlanma olaylarını ve medya yansımalarını inceledi. Umut Vakfı ve medya yansımalarından elde edilen verilere göre, 2017 yılında Bireysel silahlanma ile ilgili tüm Türkiye’de çeşitli olaylar yaşanırken tek olay olmayan şehir Karadeniz’den Bayburt olarak kayda geçti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Bayburt Milletvekili Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu, kentte yaşatılan örf ve adetlerin oluşturduğu birlik sayesinde huzur ve güveninin temin edildiğini söyledi.

Daha önceki yıllarda yapılan araştırmalarda yine Bayburt’ta asayiş olaylarının hiç yaşanmadığını anımsatan Kavcıoğlu, "Gerçekten esnafımız Cuma günleri çok rahat bir şekilde dükkanını açık bırakır ve namazına gider. Örneğin 2015 - 2016 yılında da bir araştırma yapılmıştı ve Bayburt o yıllarda da cinayet olayının hiç yaşanmadığı bir il olarak yine kayıtlara geçmişti. Herhangi bir asayiş olayının olmadığı, insanları gelenek ve göreneklerini eskisi gibi halen yaşattığı, cenazelerde, düğünlerde birlikteliğin hiç eksik olmadığı ve insanların birbirine son derece saygılı olduğu şirin bir Anadolu kentidir Bayburt" ifadesini kullandı.

ÖRF VE ADETLER OLAYLARIN ÖNÜNE GEÇİYOR

Kentteki bazı geleneklerden bahseden Kavcıoğlu, bu geleneklerin yaşatılmasının asayiş olaylarının azalmasına katkı sağladığını belirterek şunları söyledi:

"Tabi ben sık sık Bayburt'a geliyorum burada vatandaşların çeşitli etkinliklerine de katılıyorum. Örneğin burada düğünlerde kahve içme merasimi olur buraya tüm mahalleli veya köylü davet edilir. Onların şahitliğinde gerçekleşir. Yine aynı şekilde cenazelerde de insanlar tanısın tanımasın mahalle odasında toplanan yakınlarını ziyaret eder, acılarını paylaşır. O kadar güzel bir Anadolu geleneği ki bu, insanlar birbirleriyle burada yaşamaktan büyük keyif alıyorlar. Bu örflerin adetlerin değişmeden bugüne gelmesi toplumun yaşantısına da katkı yapıyor. Dolayısıyla bu kültür kentte asayiş olayları yaşanmasını ve insanlar arasında husumet yaşanmasını da yok ediyor."

'ÖĞRENCİLER BURADA YAŞAMAKTAN BÜYÜK KEYİF ALIYOR'

Bayburt’ta 12 bin üniversite öğrencisi bulunduğunu ifade eden Kavcıoğlu, öğrencilerle sık sık bir araya geldiğini ve öğrencileri en şehirde en çok memnun eden şeyinde huzur ve güven olduğunu söyledi.

Kavcıoğlu, "Şu anda buraya 12 bine yakın öğrenci geliyor. Türkiye’ni her bölgesinden gelen öğrenciler var ve onlarda burada şehrin yapısına uyuyorlar. Öğrenci arkadaşlarımızla zaman zaman görüşüyorum. Bu şehirde en çok memnuniyet duyduğunuz şey nedir diye soruyorum gerçekten sorduğum her öğrenci aynı şeyi söylüyor. Şehrin huzurlu ve güvenli olmasından oldukça memnunlar. İnsanlarının çok iyi, yardım sever olduğunu söylüyorlar. Dışarıdan gelen insanların bize bu görüşleri aktarması bizi mutlu ediyor. Gururlandırıyor. Dolayısıyla Bayburt sadece kendi içerisinde değil dışarıdan gelen insanlarına bu geleneği, göreneği gördüklerinde buna ayak uyduruyorlar ve bu kültür içerisinde yaşmaktan çok büyük keyif alıyorlar. Bayburt’un nüfusu 90 bine yakın buna ilaveten 11 bin öğrenci de dışarıdan geldiği halde asayişte de genel yaşantıda bir bozulma yok. İnşallah halkımızın bu dayanışması ve bu kültürü devam edecektir ve Bayburt’u en huzurlu, en güvenli ve asayiş olaylarının olmadığı bir şehir olarak inşallah devam ettireceğiz. Ben şehrimizi bu kadar güzel temsil eden tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Onlar içinde çok güzel bir şehir burası. Bayburt’un bu şekilde güvenli olmasında onların da çok büyük emeği var" dedi.   İHA

 

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 23:31
  1. Bayburt
  2. Olaysız il
  3. sakin il
  4. Silahsız il
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