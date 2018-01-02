İşte Türkiye'nin en girişimci ve yenilikçi üniversiteleri

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunda (TÜBİTAK) "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2017" sonuçlarını açıkladı.

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi çalışmasının, veri toplama sürecine 227 kurumun katkı sağladığını bildiren Özlü, "Endeks hazırlanırken bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, iş birliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik katkı ve ticarileşme boyutları altında 23 gösterge dikkate alındı. Bu kapsamda 50'nin üzerinde öğretim üyesi olan 157 üniversitemiz hesaplamaya dahil edildi." diye konuştu.

Özlü, çalışmanın üniversitelere rehber olurken, bir yandan da girişim ve yenilik alanında, toplumsal farkındalık oluşmasına katkıda bulunacağına işaret etti. Üniversiteler arasındaki girişimcilik ve yenilikçilik odaklı rekabeti artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Özlü, rekabet arttıkça girişimcilik ekosisteminin de gelişeceğini söyledi.

Dünyada sanayi, üretim ve pazarlamanın kuralları yeniden yazılırken, Türkiye'nin bu süreci izlemekle yetinemeyeceğini vurgulayan Özlü, "Türkiye'yi, Sanayi 4.0 sürecinin aktif bir üreticisi yapmaya kararlıyız. Bilim, sanayi ve teknoloji politikalarımızı bu karar doğrultusunda planlıyoruz. Hiç şüphesiz, bu süreçte en çok üniversitelerimize güveniyoruz. Bütün arzumuz ve çabamız bir eli bilimde, diğer eli hayatın içinde olan bir üniversite anlayışını Türkiye'ye kazandırmak." ifadesini kullandı.

"Teknolojinin arka bahçesi olmayacağız"

Özlü, "girişimci üniversite" kavramının, bütün üniversitelerde parola olarak benimsenmesi gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kesin kararlıyız, teknolojinin arka bahçesi olmayacağız. Teknolojiyi, sadece satın alan bir ülke olmayacağız. Kendi insan kaynağımızla, potansiyelimizle ve gücümüzle, yüksek teknoloji üreteceğiz. İhracatımızdaki yüksek teknolojili ürünlerin payını, istikrarlı biçimde artıracağız. Üniversitelerimizi, dünya çapında bilim yapılan, teknoloji üretilen merkezler haline getireceğiz. Bilim üreten üniversite ile katma değer üreten sanayiyi, birbirinin paydaşı yapacağız. Sanayicinin ihtiyaç duyduğu bilgiyi ve yetişmiş insan kaynağını, üniversitelerimizde üreteceğiz. Akademisyenlerimizi amfilerin dışına çıkarıp, sanayi ile buluşturacağız."

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi sonuçlarını, üniversitelerin detaylı biçimde incelemelerini isteyen Özlü, üniversitelerin verdikleri eğitimle sadece öğrencileri değil, kendilerini de çağa uygun biçimde dönüştürmeleri gerektiğini kaydetti.

Özlü, Endeks sonuçlarını hazırlayan TÜBİTAK çalışanlarına teşekkür ederek, listede ilk on sırada yer alan üniversiteleri açıkladı. Özlü, "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2017 sonuçlarına göre, ondan geriye giderek Yıldız Teknik Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Koç Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve birinci sırada Sabancı Üniversitesi." dedi.

"Üniversitelerin girişimcilik ruhu gelişti"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin de üniversitelerin girişimcilik ruhunun geliştirildiğine işaret ederek, ilk 10'da yer alan üniversiteler arasında kıran kırana bir yarış olduğunu ve daha hızlı koşmaya alıştıklarını söyledi.

Ergin, ilk 50'ye girmek için üniversitelerin güzel ve verimli bir çalışma sürdürdüklerini dile getirerek, fikri mülkiyet havuzunda yüzde 37, iş birliği ve etkileşimde yüzde 22, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü boyutlarında yüzde 49'luk artış görüldüğünü bildirdi. Sıralamada yer alan ilk 50 üniversitenin ortalama puanlarının 2017'de 2012'ye göre yüzde 24 arttığına dikkati çeken Ergin, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda performanslara yönelik dikkate alınan göstergelerdeki niteliksel derinliği artırmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bilimsel araştırma konusundaki verimlilikte istediğimiz etkiyi sağlayamadığımızı görüyoruz. Bunun için niteliksel derinliği artırmak adına kullanılan eşik değerleri ve göstergelerin alt kırılımlarına yönelik kriterlerde değişiklikliklere gidilebilecek."

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2017 sonuçları şöyle:

1 Sabancı Üniversitesi

2 Orta Doğu Teknik Üniversitesi

3 Gebze Teknik Üniversitesi

4 İstanbul Teknik Üniversitesi

5 Boğaziçi Üniversitesi

6 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

7 Koç Üniversitesi

8 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

9 Özyeğin Üniversitesi

10 Yıldız Teknik Üniversitesi

11 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

12 Abdullah Gül Üniversitesi

13 Atılım Üniversitesi

14 Ege Üniversitesi

15 Gaziantep Üniversitesi

16 Hacettepe Üniversitesi

17 Selçuk Üniversitesi

18 Erciyes Üniversitesi

19 Anadolu Üniversitesi

20 Uludağ Üniversitesi

21 Gazi Üniversitesi

22 İzmir Ekonomi Üniversitesi

23 Yeditepe Üniversitesi

24 Kocaeli Üniversitesi

25 Sakarya Üniversitesi

26 İstanbul Şehir Üniversitesi

27 Pamukkale Üniversitesi

28 Ankara Üniversitesi

29 Yaşar Üniversitesi

30 Dokuz Eylül Üniversitesi

31 Çukurova Üniversitesi

32 İstanbul Üniversitesi

33 Mersin Üniversitesi

34 Çankaya Üniversitesi

35 Düzce Üniversitesi

36 Akdeniz Üniversitesi

37 Karadeniz Teknik Üniversitesi

38 İstanbul Bilgi Üniversitesi

39 Dumlupınar Üniversitesi

40 Bursa Teknik Üniversitesi

41 Hasan Kalyoncu Üniversitesi

42 MEF Üniversitesi

43 Bahçeşehir Üniversitesi

44 Işık Üniversitesi

45 Süleyman Demirel Üniversitesi

46 Gaziosmanpaşa Üniversitesi

47 Türk Hava Kurumu Üniversitesi

48 Namık Kemal Üniversitesi

49 Fırat Üniversitesi

50 Marmara Üniversitesi

Kaynak: AA