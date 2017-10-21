İşte Türkiye'de en çok öldüren hastalık

Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Sağlık İstatistikleri Raporu yayımlandı.

Dolaşım sistemi hastalıklarının ölüme neden olma oranı kadınlarda yüzde 44.31 olarak belirlendi.

Dolaşım sistemi hastalıklarının ölüme neden olma oranı erkeklerde yüzde 36.85 olarak belirlendi.

Vücuttaki her hangi bir dokunun anormal büyümesi (Neoplazmalar) ölüme neden olmada yüzde 20.04 ile ikinci sırada yer alıyor.

Solunum sistemi hastalıkları ise yüzde 11,10 ile en sık ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada yer alıyor.

Neoplazmalar ve solunum sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler erkeklerde daha çok görülüyor.

Erkekler en çok trakea, akciğer ve bronş kanseri oluyor

Raporda yer alan bir diğer konu ise erkek ve kadınlarda görülen kanserlerin sıklığı.

En sık görülen 10 kanser türü arasında yapılan karşılaştırmada, erkeklerde en fazla görülen kanser türü yüzde 21.1 ile trakea, akciğer ve bronş kanserleri. Prostat kanserleri yüzde 12.,7 ile ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada ise yüzde 9.3 ile kolorektal kanserler bulunuyor.

Kadınlar en çok meme kanseri oluyor

Kadınlarda görülme sıklığı en fazla olan kanser türü ise yüzde 24.9 ile meme kanseri olurken, ikinci sırada yüzde 12 ile tiroid kanseri, üçüncü sırada ise erkeklerde de olduğu gibi kolorektal kanserler yer alıyor. Kolorektal kanserlerin kadınlarda görülme oranı ise yüzde 8.

Türkiye'de doktora gitme sayısı arttı

Rapora göre, 2015 yılında 660 milyon 99 bin 447 muayene yapıldı. Türkiye'de bir kişinin bir yılda hekime müracaat sayısı 8.4. Bu oran, 2014 yılında 8.2 düzeyinde bulunuyordu.

En az doktora giden ülke Meksika

Ülkeler arası oranlara bakıldığında ise hekime başvuru sayısında Kore 14.9 ile ilk sırada, Japonya 12,8 ile ikinci sırada yer aldı. Hekime en az başvuran ülke ise 2.6 ile Meksika oldu.

Bu yıl hastane yatak doluluk oranı: Yüzde 75.5

Bakanlık verilerine göre geçen yıl hastanelerde yatak doluluk oranı yüzde 69.6 olarak belirlendi. Bu oran özel hastanelerde yüzde 59.6, bakanlık hastanelerinde yüzde 71.7, üniversite hastanelerinde ise yüzde 75.5 düzeyinde gerçekleşti.