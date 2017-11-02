İşte TSK’nın yeni göz bebeği

2016 Nisan’ında başlatılan projenin ilk maketi geçtiğimiz Şubat ayında Abu Dabi’deki savunma sanayi fuarında sergilendi. Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleştirilen 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF’17) kamuoyuna tanıtıldı. Sistemin canlı mühimmatlarla atışlı testleri ise 18 Nisan’da başarıyla Konya-Karapınar’da gerçekleştirildi.

YAVUZ OBÜS SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda, pazarda oluşan mevcut durum da dikkate alınarak yüksek hareket kabiliyetine sahip 6x6 araç üzerine monteli 155 milimetrelik silah sistemi geliştirme projesi MKE'nin öz kaynaklarıyla Nisan 2016'da başlatıldı.

1 DAKİKADA ATIŞA HAZIR

T-155 milimetre 52 kalibre MKE Yavuz obüs sistemi için kullanılan araç tamamen zırhlı olarak geliştirildi. Sistemin atışa hazırlanma süresi en fazla 1 dakika, atışı tamamlayıp mevzi değiştirmesi en fazla 2 dakika sürüyor. Araç, 5 mürettebatı taşıyacak kapasitede çift kabine sahip bulunuyor. Aracın tam yüklü azami hızı saatte 90 kilometreye çıkıyor. Sistemin canlı mühimmatlarla atışlı testleri nisan ayında başarıyla gerçekleştirildi.

Yavuz obüsü, farklı yükseliş açıları ve sevk barut modülleriyle aynı hedefi aynı anda 3 farklı mühimmatla vurabiliyor. Sistem, uzun menzilli mühimmatlarla 40 kilometre menzil içindeki askeri birlik ve taburlara atış yapabiliyor. Mevzilenen topçu birliğinin karşı hedeflerden uzakta olmasından dolayı düşman tarafından karşı saldırı yapılma riski de azalıyor.

Obüs, elektrikle hareket eden ve elektronik olarak kontrol edilen yarı otomatik mermi yükleme sistemiyle donatıldı. Silah sistemiyle, NATO standartlarına uygun 155 milimetre çapında tüm mühimmatlar atılabiliyor.

Yavuz obüsü ile 15 saniyede 3 atım (darbeli atım), 1 dakikada 4-6 atım (normal atım), 1 dakikada 2 atım (sürekli atım) yapılabiliyor.

Sistemde ikincil silah olarak 12,7 milimetre makineli tüfek kullanılıyor. Sistem nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) koruma sistemine, 7,62 x 51 milimetre (M80) mühimmatına ve anti-personel mayınlara karşı koruma sistemine sahip bulunuyor.