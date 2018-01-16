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TSK hedefe kilitlendi! ABD'nin eli kolu bağlanacak

TSK’nın düzenlenmesi Afrin operasyonunda ilk hedefin ABD'nin elini kolunu bağlayacak Minniğ havalimanı olacağı öğrenildi.

16 Ocak 2018 Salı 12:12
TSK hedefe kilitlendi! ABD'nin eli kolu bağlanacak

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PYD’nin kontrolünde kiAfrin’e “yıldırım harekâtı” anlayışına benzer biçimde ağır zırhlı birlik ile yüksek ateş gücüne dayalı bir taktik içinde harekât düzenleyecek biçimde hazırlıklarını tamamladı.

Askeri çevrelerde, TSK’nın Afrin’e yıldırım harekâtı doktrinini baz alan bir taktikle etkili ve zırhlı birlik gücüne dayalı bir taktikle harekât düzenleyebileceği konuşuluyor. Sınır hattındaki birlikler, hafta sonunda nakledilen zırhlı askeri araçlarla takviye edildi. Uzaktan kumandalı patlayıcılara karşı da sinyal kesici araçlar da sınır bölgesine nakledildi. Afrin; Türkiye sınırının yanı sıra Suriye’de İdlib ve Azez bölgelerindeki askeri unsurlar tarafından da kuşatılmış durumda. İdlib’teki dört gözlem noktasına Türk topçusu yerleşmiş durumda. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi içindeki Azez de ise hem Özgün Suriye unsurları hem de Türk askeri gücü bulunuyor. Birlikler, daha önce komandolarla takviye edilmişti.

O HAVALİMANI ELE GEÇİRİLECEK

Suriye sınırına askeri sevkiyata devam eden TSK, Afrin'deki 6 terör kampını imha edecek ve yapılan son değerlendirmelere göre öncelik Azez kentine 6 kilometre mesafedeki Minniğ askeri havalimanı olacak. Mehmetçik havalimanını ele geçirerek ABD'nin teröristlere olan desteğini kesmeyi planlıyor. 

60-70 GÜN

Öte yandan bir hafta içerisinde başlaması beklenen operasyonun 60-70 gün içinde tamamlanacağı belirtiliyor

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 12:12
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. Afrin
  3. PYD
  4. Suriye sınırı
  • yazıYORUMyazıYORUM44 dk önce
    Eeee sonra! Ulan hangi devlet yapacağı savaşın taktiklerini stratejilerini basınla paylaşıp önce şuraları vururuz, sonra şuradan geliriz, şu kadar askeri şuraya koyarız... falan diye propaganda yapar? Anca üfürüyorsunuz. Harekat onca nasıl yapıldığını dünya görecek zaten. Boş beleş yazılarla milleti gazlamayın
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