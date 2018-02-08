İşte TSK’nın hassasiyeti! ÖSO Komutanı açıkladı: Bir haftada bitiririz ama…

ÖSO komutanlarından Osman Salih, harekatın yavaş ilerlemesinin nedeninin kendileri olmadığını savundu.

Komutan, “Biz bu savaşı bir hafta içinde bitiririz ama TSK bize ‘sivillere dokunmayın’ diyor. Sivillere ve meskun mahallere dokunmak yasak. Köyünde yaşamak isteyenler dönüp yaşayabilir diyorlar. Ama biz böyle görmedik ki. Yıllardır ne PKK böyle ilkeli savaştı ne DAEŞ ne de Esad rejimi. TSK ele geçirdiği esirleri yediriyor, içiyor, kıyafetler veriyor. Terör örgütleri ve Suriye rejimi ise ya kafasını koparıyor ya da kolunu bacağını. İşte Peygamber’in ordusu budur. Biz Türk ordusu ile birlikte savaşmaktan onur duyuyoruz” dedi.

‘TERÖR İLE MÜCADELE’ DİYEN ABD, BİNLERCE SİVİLE KIYDI

Ortadoğu’ya ‘terör ve demokrasi’ bahanesi ile giren Amerika ise şuana kadar milyonlarca sivili katletti.

Sosyal Sorumluluk Taşıyan Doktorlar Kuruluşu'nun hazırladığı rapora göre rakam korkutucu. ABD'nin kanlı terörü sadece Afganistan, Pakistan ve Irak'ta 1 milyon 300 bin insanın canına mal oldu.