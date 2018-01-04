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İşte Trump’ın masasındaki o düğme ve bir not!

Eski Beyaz Saray fotoğrafçısı Pete Souza, Oval Ofis’teki masada bulunan kırmızı butonun görüntüsünü Instagram hesabından paylaştı.

04 Ocak 2018 Perşembe 07:54
İşte Trump’ın masasındaki o düğme ve bir not!

Obama'nın fotoğrafçısı Pete Souza'nın paylaştığı fotoğrafta küçük kırmızı bir butonun yer aldığı ahşap bir panel görünüyor. Panelin üst kısmındaysa ‘zor şeylerin çözümü kolay değil' anlamına gelen ‘Hard things are hard' yazılı bir levha dikkat çekiyor.

Souza, paylaştığı fotoğrafın altında yazdığı yorumda, neyse ki kırmızı düğmenin bir nükleer savaşın başlangıcına yol açmayacağını, sadece kahyayı odaya çağırmak için kullanıldığını belirtti.

NÜKLEER DÜĞME POLEMİĞİ

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni yıl mesajındaki "Nükleer düğme masamda" çıkışına ''Benimki daha büyük ve daha güçlü. Ayrıca çalışıyor'' karşılığını vermişti.

 

 

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 07:54
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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