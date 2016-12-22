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İşte tırnak tipine göre hastalık belirtileri

Tırnak sağlığı güzellik, temizlik ve zerafetin yanında vücut sağlığınızın da göstergesidir. Sahip olduğunuz tırnağa bakarak tırnağınızın ne kadar sağlıklı olduğunu öğrenebilirsiniz. İşte tırnak tipine göre hastalık belirtileri…

İşte tırnak tipine göre hastalık belirtileri
Eklenme: 22 Aralık 2016, 15:27
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Tırnak sağlığı güzellik, temizlik ve zerafetin yanında vücut sağlığınızın da göstergesidir. Sahip olduğunuz tırnağa bakarak tırnağınızın ne kadar sağlıklı olduğunu öğrenebilirsiniz. İşte tırnak tipine göre hastalık belirtileri…

Tırnak hastalıkları çeşitleri…

Soluk tırnaklar

Bireyin tırnaklarının sağlıklı olup olmadığını genelinin pembe, diplerinin ise beyazımsı pembe bir renk olmasıyla anlarız. Tırnağın yeşilimsi olması bakteriyel enfeksiyon olduğunun göstergesidir.

Kalın tırnaklar

Kalın tırnaklara sahip olmak normal değildir. Bu tarz tırnaklar akciğer rahatsızlığını,mantar enfeksiyonu, tiroid ve dolaşım sistemindeki hastalıkların belirtileridir.

Çatlak tırnaklar

Katman katman dökülen tırnaklar, çatlak tırnak olarak nitelendirilir. Tırnak çatlaklığına neden olan etken ise yanlış beslenmeden kaynaklanır.

Kaşık tırnak

Bu tarz tırnaklar iç bükey şeklinde kıvrılarak kaşık görünümünü alır. Çoğunlukla demir eksikliği, kalp rahatsızlığı ve hipotiroid hastalığının belirtileridir.

Çöküntülü tırnaklar

Tırnaklarda görülen küçük delikler veya minik çöküntülerin tırnaklara yeteri kadar bakılmadığının göstergesidir.

Dalgalı tırnaklar

Tırnakların normal hali pürüzsüdür. Eğer dalga dalga bir şekillenme var ise demir eksikliği, arterit veya lupus hastalığının habercisi olabilir.

Kuru ve kırılan tırnaklar

Sık sık kırılan tırnaklarda hormon seviyesinde bozukluk olabileceğinden dolayı kontrol ettirmelisiniz. Tiroid ya da mantar hastalığının işaretleri olabilir.

Yumru tırnaklar

Tırnakların etrafındaki deri şişiyorsa akciğer rahatsızlığı, enflamatuvar bağırsak hastalıklarının habercisi olabilir.

 
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