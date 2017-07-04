İşte terör örgütünün silahları

Filipinler'de Mindanao eyaletine bağlı Marawi kenti bir buçuk aydır terör örgütü IŞİD bağlantılı Maute örgütünün kuşatması altında... Kentte hala çatışmalar sürüyor.

Filipin ordusu bir basın toplantısı düzenleyerek Marawi'deki çatışmalarda terörö örgütünün elindne aldığı silahları kamuoyu ile paylaştı.

Geçtiğimiz hafta örgütün liderlerinden ABDullah Maute, gözaltındaki anne ve babasının serbest bırakılması karşılığında, rehin tuttukları Rahip Teresito Suganob'u bırakacaklarını açıklamış ancak Filipin hükümeti bu teklife sıcak bakmamıştı.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ernesto Abe Abella pazarlık teklifinin teröristlerle müzakere edilemeyeceğine dair hükümet politikası olduğunu, kimsenin pazarlık yapma yetkisi bulunmadığını söyledi.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 4 Haziran'da yaptığı açıklmada rehineleri öldürseler bile Maute militanlarıyla görüşmeyeceğini söylemişti.

Orduya göre, Maute militanları Marawi'de 4 köyde saklanıyor. Ülkede adam kaçırma ve bombalı saldırılar düzenleyen Maute örgütü, Abdullah Maute ve kardeşi Ömer tarafından 2012'de kuruldu. Örgüt, Nisan 2015'te IŞİD'e bağlılığını ilan etmişti.