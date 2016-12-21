İşte terör baronlarının iç savaş oyunu!

Onlar deneyecekler denedik ce mevlam onlara hata yaptiracak ama basaramayacaklar.artık uyanma zamanı artık gerçeği görme zamanı artık ilerleme güçlenmezalim e karşı dik durma mazlum un yanında olma zamanı...Cevapla
Eklenme: 21 Aralık 2016, 21:33
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