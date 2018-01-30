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İşte Tayfun Korkut'un yeni takımı

Stuttgart teknik direktörlük görevine Tayfun Korkut'un getirildiğini açıkladı.

30 Ocak 2018 Salı 01:56
İşte Tayfun Korkut'un yeni takımı

Stuttgart, teknik direktör Tayfun Korkut ile 2019'a kadar gerçerli sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Futbolcuyken bir dönem Fenerbahçe formasını da terleten Tayfun Korkut, 2009-2010 sezonunda Hoffenheim U17 takımını çalıştırdıktan sonra Stuttgart U19 ekibinin başına geçti. Daha sonra teknik adamlık kariyerinde 2013-2015 sezonları arasında Hannover 96’yı çalıştıran Korkut, 2016’da ise Kaiserslautern’in başındaydı.

Son olarak Bundesliga’nın dev ekiplerinden Bayer Leverkusen’de görev yapan Tayfun Korkut, kariyerine Stuttgart’ta devam edecek.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 01:56
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