İşte Tayfun Korkut'un yeni takımı

Stuttgart, teknik direktör Tayfun Korkut ile 2019'a kadar gerçerli sözleşme imzaladıklarını açıkladı.



Futbolcuyken bir dönem Fenerbahçe formasını da terleten Tayfun Korkut, 2009-2010 sezonunda Hoffenheim U17 takımını çalıştırdıktan sonra Stuttgart U19 ekibinin başına geçti. Daha sonra teknik adamlık kariyerinde 2013-2015 sezonları arasında Hannover 96’yı çalıştıran Korkut, 2016’da ise Kaiserslautern’in başındaydı.



Son olarak Bundesliga’nın dev ekiplerinden Bayer Leverkusen’de görev yapan Tayfun Korkut, kariyerine Stuttgart’ta devam edecek.