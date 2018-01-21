Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İşte tarihi operasyonun 9 amacı!

Güvenlik kaynakları, Türkiye’nin Afrin’deki terör örgütü PYD/PKK’ya yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’nın temel 9 amacını şöyle özetledi.

21 Ocak 2018 Pazar 07:49
İşte tarihi operasyonun 9 amacı!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesine operasyon başlattı. TSK, "Zeytin Dalı Harekatı" adı verilen operasyonda ilk gün 7 bölgede tespit edilen 108 hedefin vurulduğunu, 72 uçağın da üslerine döndüğünü açıkladı.

Güvenlik kaynakları, Zeytin Dalı Harekâtı’nın temel 9 amacını şöyle özetledi:

- Afrin’de yerel halk üzerinde antidemokratik bir biçimde ve silah gücüyle baskı kuran PKK-YPG yönetimini bertaraf etmek.

- Afrin’i terör baskısından kurtarmak.

- Afrin halkının kendi kendini demokratik bir şekilde yönetmesini sağlamak amacıyla demokratik kurumların yaşama geçmesinin zeminini oluşturmak.

- Türkiye’nin Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bulunan Cerablus, Azez, El Bab’ta oluşturduğu güvenli ortamı ve bu tecrübeleri Afrin bölgesine aktarmak.

- Sosyal ve ekonomik altyapının tesisini yeniden sağlamak.

- Afrin’de terör baskısını ortadan kaldırmanın ardından hedef Münbiç’te hayatın normalleşmesini sağlamak olacak.

- Afrin’deki yerel halk, harekâta destek veriyor.

- Mümbiç’ten de Türkiye’ye yakın aşiretlerden benzer talepler bulunuyor. Afrin sonrası bu kapsamda Mümbiç de terör baskısından kurtarılıp, demokratik bir yönetim kurulması için gerekli alt yapı çalışmaları yapılacak.

- Türkiye sadece sınırdaki PKK terörünü bertaraf etmek için değil aynı zamanda terör örgütü baskısı altındaki Afrin ve Münbiç’te hayatı normale döndürmek ve gerekli altyapıyı kurmak için de harekat düzenliyor. 

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 07:49
  1. afrin
  2. operasyon
  3. Zeytin Dalı harekatı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TSK kara hârekatını başlattı
    1. TSK kara hârekatını başlattı
    2. Rus senatörden ilginç Türkiye mesajı
    3. Borsa, altın ve döviz kazandırdı
    4. Kilis'te dün gece elektrik hatları..
    5. TSK kara hârtekatını başlattı
    6. Fitch, güçlü büyümeye vurgu yaptı
    7. Dilipak: Türk ordusunun yenilmesini..
    8. Fakıbaba: Gömlek de sattım, dondurma da
    9. Enerjide bin 90 şirket daha
    10. Bahçeli açıkladı: İYİ Parti'nin oy..
    11. Avrupa ile arayı 15 yılda kapatırız
    12. Abdullah Gül'den Afrin açıklaması
    13. 536 milyar lira vergi tahsil edildi
    14. Patronlar hedeflerini güncelledi,..
    15. Terör örgütü YPG o ülkeyi düşman ilan..
    16. 'Milli ittifak' genişliyor... Sıra..
    17. Afrin operasyonunda son dakika!..
    18. Günün âyet ve hadisi
    19. Afrin'den sıcak görüntü! YPG'nin silah..
    20. HDP’den 'Afrin' provokasyonu!
    Suudi Arabistan sınırında çok şiddetli çatışma… Yüzlerce yaralı var
    Suudi Arabistan sınırında çok şiddetli çatışma… Yüzlerce yaralı var
    Afrin harekatıyla ilgili İran'dan ilginç açıklama
    Afrin harekatıyla ilgili İran'dan ilginç açıklama
    'TSK birden fazla ülkeyle aynı anda muharebe edebilir'
    'TSK birden fazla ülkeyle aynı anda muharebe edebilir'
    Afrin nerede, 'Zeytin Dalı' ne demek?
    Afrin nerede, 'Zeytin Dalı' ne demek?
    O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız oldu!
    O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız oldu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 21.01.2018
    Asrın projesi Kanal İstanbul’daki can alıcı detay
    Asrın projesi Kanal İstanbul’daki can alıcı detay
    HDP'den skandal Afrin tweeti!
    HDP'den skandal Afrin tweeti!