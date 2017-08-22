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İşte tarihi maçın ilk 11'leri!

Şampiyonlar Ligi Play off turu ilk maçında İstanbul'da, Sevilla'ya 2-1 kaybeden Medipol Başakşehir, deplasmanda turu geçmek için sahaya çıkıyor.

22 Ağustos 2017 Salı 20:38
İşte tarihi maçın ilk 11'leri!

Medipol Başakşehir, deplasmanda turu geçmek için sahaya çıkıyor.

SEVİLLA - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

STAT: Ramon Sanchez Pizjuan
HAKEM: William Collum
SAAT: 21.45

SEVİLLA: Rico; Mercado, Pareja, Lenglet, Escudero; N'Zonzi, Banega, Pizarro, Correa, Navas, Ben Yedder
TEKNİK DİREKTÖR: Eduardo Berizzo

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan; Caiçara, Attamah, Epueranu, Clichy; Emre, Mahmut; Elia, Mossoro, Visca, Adebayor.
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 20:38
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