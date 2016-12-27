İşte suyu ılık içmenin faydaları

Su içmekten daha faydalı bir şey var, o da suyu ılık içmek. Çinliler, 40 yasından sonra oda sıcaklığından daha soğuk olan hiçbir şeyin bedene alınmaması gerektiğine inanırlar.



Çünkü normal yaslanma fiziksel değişimler getirir.Yağlı bir tavayı soğuk suda yıkamaya çalısın. Yağlar donar ve yapışır. Ama ayni tavayı sıcak suda yıkarsanız, yağı çözer ve uzaklaştırır. Bedenimiz yağları içerir. Sıcak su sistemimizi temizler.

SICAK SU NEDEN YARARLI?



1-Bedenin doğal serinletme sistemini çalıştırır. Bu kan dolaşımında artışa neden olur.

2-İç organları ve kaburga kafesinin etrafındaki kasları gevşetir, daha derin nefes almanızı sağlar.

3-Mide asidi etkilerini rahatlatır ve asit ruflu semptomlarını rahatlatır.

4-Sulanmayı ve besinlerin emilimini artırarak sindirime yardımcı olur.

5-Kabızlığı giderir.

6-Yemeklerden yârim saat önce içilen sıcak su iştahı azaltır ve kilo vermeyi hızlandırır.