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İşte Suriye'deki üssümüz! İlk kez görüntülendi...

TSK, Astana mutabakatı kapsamında İdlib bölgesinde oluşturulan gözlem noktasının havadan çekilmiş görüntülerinisosyal medyadan paylaştı.

04 Ocak 2018 Perşembe 14:37
İşte Suriye'deki üssümüz! İlk kez görüntülendi...

TSK'dan bölgedeki faaliyetlerle ilgili en son yapılan açıklamada, Astana mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla belirlenen Gerginliği Azaltma Bölgelerinden biri olan İdlib bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görevini sürdürdü. Bu kapsamda 13 Ekim 2017 tarihinde 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim 2017 tarihinde 2 Numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım 2017 tarihinde ise 3 Numaralı Gözlem Noktası tesis edildi. Diğer Gözlem Noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edildi" denildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürdüğü hatırlatıldı.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 14:37
  1. TSK
  2. Astana mutabakatı
  • turkmen27turkmen271 sa önce
    tebrikler.. bu haberi yapan ajansa çok teşekkür ediyorum!! bravo tam kordinatlarını da verseydiniz de baskın için herşey dörtdörtlük olurdu bu ne saçma sapan iştir suriyedeki üssümüzü dış güçlere servis eden bir salaklık....
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