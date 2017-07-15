İşte Suriye rejiminin yeni bayrağı

Rejimin yanında muhaliflere karşı savaşmak üzere ülkeye dahil olan dış güçlerin bayrakları Suriye'de neredeyse rejimin bayrağından daha sık sergileniyor.



Esed rejimine muhaliflere karşı savaşında destek olmak için önce Hizbullah, daha sonra İran ve Şii mililer, nihai olarak Rusya ülkeye dahil olmuştu. Esed rejiminin elinde tuttuğu bölgelerin hakimiyetini koruyabilmesi için yabancı güçlerin desteğine muhtaç oluşu, bu güçlere yönelik "sempatiyi" de artırıyor. Bu bölgelerde Hizbullah'ın, Şii milis grupların, İran'ın ve Rusya'nın bayrakları; Putin, Esed ve Nasrallah'ın birlikte gözüktüğü afişler dikkat çekiyor.



Bölgede görülen bir afiş ise, şu ana kadar Suriye'de gelinen noktanın bir özeti niteliğinde. Bu afişte Irak, İran, Suriye rejimi, Rusya ve Hizbullah bayrakları beraber yer alıyor.

Bölgede asılan bu afişte yer alan ifade de oldukça dikkat çekici: "Allah'tan başkasına eğilmeyen adamlar..."