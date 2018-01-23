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İşte Süper Lig'de gol krallığında son durum

Süper Lig'e Trabzonspor formasıyla dönüş yapan Burak Yılmaz, gol krallığı tahtına oturdu.

23 Ocak 2018 Salı 11:46
İşte Süper Lig'de gol krallığında son durum

Süper Lig'de 18. haftanın geride kalmasıyla birlikte son 4 sezondur yabancı oyuncuların tekelinde olan gol krallığı tahtında nelerin olacağı merakla bekleniyor. Süper Lig'in yerli son kralı Burak Yılmaz, 4 sezon sonra yeniden tahta oturdu.

Trabzonspor'da gollerine devam etti

Trabzonspor'a 5 sezon sonra geri dönen Burak Yılmaz, Süper Lig'de Atiker Konyaspor karşısında attığı 2 golle, gol krallığı yarışında iddialı olduğunu gösterdi. 15 maçta 16 gol atarak, krallık koltuğuna yeniden oturan milli futbolcu, bordo-mavili takımın gol umudu olurken, yabancı oyuncuların tekeline giren gol krallığını geri almak için de büyük bir mücadele içinde olacak.

Üst üste krallık sevinci yaşadı

Süper Lig'de sırasıyla Trabzonspor ve Galatasaray formaları altında gol krallığı sevinci yaşayan Burak Yılmaz, bordo-mavili takımda 33 golle, sarı-kırmızılı takımda ise 24 golle zirveye yerleşmişti. 2011-12 ve 2012-13 sezonlarında iki kez üst üste gol kralı olan Burak Yılmaz, son 4 sezondur yabancı oyuncuların gol kralı olduğu Süper Lig'e, bordo-mavili forma altında yeniden damga vurarak sezon sonunda tahtı geri almayı planlıyor.

Yabancıların tekelinden çıkartacak

Süper Lig'in son yerli gol kralı olan Burak Yılmaz'ın ardından 4 sezonda sırasıyla Sivasspor'dan Aatif Chahechouhe (17), Bursaspor'dan Jose Fernandao (22), Beşiktaş'tan Mario Gomez (26) ve Alanyaspor'dan Vagner Love (23) gol kralı olan yabancı isimler oldu.

Rakiplerini geride bıraktı

Ligde Atiker Konyaspor karşısında 2 gol atarak gol sayısını 16’ya yükselten 32 yaşındaki oyuncuyu, Göztepe'den Adis Jahovic ve Galatasaray'dan Gomis 14 golle takip ediyor.

Fenerbahçe'ye 6 golü var

Süper Lig'in 19. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un gol umudu Burak Yılmaz olacak. Ligde sarı-lacivertli takıma karşı bugün kadar 19 maçta forma giyen golcü oyuncu, 6 kez fileleri havalandırdı. Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Burak Beşiktaş, Manisaspor, Eskişehirspor, Trabzonspor ve Galatasaray formalarıyla sarı-lacivertli takıma karşı forma giydi. Golcü oyuncu attığı 6 golün 4'nü ise bordo-mavili forma ile kaydetti. Milli oyuncu Galatasaray ve Manisaspor formalarıyla da 1'er kez Fenerbahçe filelerini havalandırdı.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 11:46
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